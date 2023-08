Guerre en Ukraine: l'opposant russe Navalny confronté à plusieurs décennies de prison supplémentaires

Dans cette nouvelle affaire, le Parquet a requis 20 ans d'emprisonnement pour cet opposant de longue date à Vladimir Poutine et infatigable militant anticorruption.

À lire aussi

Les audiences se déroulent à huis clos dans la colonie pénitentiaire IK-6 à Melekhovo, 250 kilomètres à l'est de Moscou, où le charismatique militant de 47 ans est détenu depuis janvier 2021 après avoir écopé de neuf ans de prison pour "fraude", autre affaire qu'il dénonce comme étant une vengeance politique.

M. Navalny, qui s'est notamment fait connaître par ses enquêtes sur la corruption au sein du système de Vladimir Poutine et en organisant des manifestations d'ampleur, est désormais accusé d'avoir créé une "organisation extrémiste". Son organisation, le Fonds anti-corruption (FBK), a déjà été fermé en 2021 pour "extrémisme".

Dans ses dernières déclarations en juillet, l'opposant avait une nouvelle fois dénoncé l'offensive russe en Ukraine, évoquant les "dizaines de milliers de morts dans la guerre la plus stupide et la plus insensée du XXIe siècle", selon des propos retransmis sur son compte Telegram par ses collaborateurs.

"Tôt ou tard (la Russie) se relèvera. Et il dépend de nous de savoir sur quoi elle s'appuiera à l'avenir", ajoutait-il.