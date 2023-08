"Le potentiel pour une révolte en Russie est là, j'en suis sûre"

À lire aussi

Cinq ans plus tard, quasiment dans la même salle d'interview du Centre de Conférence de Varembé (Genève), c'est son épouse Evgenia qui nous accordé trente minutes d'interview. "Tout ce que je fais maintenant, c'est nouveau pour moi. Mon premier discours en public, je l'ai fait il y a un an lorsque mon mari s'est fait arrêter...", explique-t-elle d'entrée, comme pour s'excuser, avant de parler. Vladimir a, en effet, été arrêté depuis le mois d'avril 2022 et il n'est pas près de sortir. Ce critique du Kremlin a été condamné à 25 années de prison.

Vladimir Kara-Murza, dans la salle d'audience, à Moscou, le 17 avril 2023. ©The Moscow City Court

Comment va votre mari ?

Moralement, il est indestructible. Je suis mariée à un homme doté d'une incroyable intégrité et d'une immense force de conviction. C'est ce qui le tient, j'en suis certaine. Physiquement, en revanche, il a perdu plus de 20 kilos. Les deux tentatives d'assassinat de 2015 et 2017 ont laissé des traces et il a développé une polyneuropathie. Depuis qu'il est en détention, Vladimir perd la sensibilité dans ses pieds et dans la main gauche. Cette maladie peut mener à la paralysie. Il était capable de contrôler ces symptômes grâce à des exercices physiques. Depuis un an, il ne peut pas. Le juge a bien dit qu'il purgerait sa peine dans des conditions très strictes, peu importe sa maladie... Ce n'est pas une surprise. Tout d'abord, Dmitri Komnov, le chef de la prison dans laquelle Vladimir est incarcéré, a été sanctionné par la loi Magnitsky. Il était à la tête de la prison de la Boutyrka en 2009. Il avait ordonné des tortures contre Sergueï Magnitsky et lui avait refusé des soins médicaux. Ce qui a entraîné sa mort...

De même, Sergueï Podoprigorov, le juge qui a placé Sergueï Magnitsky en détention provisoire en 2008 est aussi celui qui a condamné mon mari à 25 ans de prison pour haute trahison. Enfin, le chef du Comité d'enquête de la fédération de Russie, Aleksandr Bastrykine est très impliqué dans l'affaire. Selon les avocats de mon mari, le comité ne devrait pas l'être. Pour moi, cette condamnation est un acte de pure vengeance contre quelqu'un qui a œuvré pour les sanctions Magnitsky depuis 2010. C'était le travail de mon mari. Il s'est battu pour que ceux qui ont violé les droits humains soient sanctionnés.

Vous habitez aux USA, vous avez des enfants. Votre mari savait ce qu'il risquait. Pourquoi est-il rentré en Russie, loin de sa famille ?

C'est un homme intègre, un homme qui a besoin de pouvoir se regarder dans un miroir. Il est profondément honnête et avant tout honnête envers lui-même et envers ses enfants. C'est cette intégrité qui l'encourage à lutter malgré tous les risques. Je ne sais pas comment il fait. Il est comme ça... Il ne voulait pas quitter son pays. Ces dernières années, mon mari a passé presque la moitié de son temps en Russie. En dépit des tentatives d'assassinat contre lui. Le moment où il a pu remarcher, en 2015, il avait d'ailleurs une canne, Vladimir s'est empressé de revenir en Russie. Pour lui, ça a toujours été très important de se battre contre le régime à l'intérieur du pays. Vladimir pense qu'il ne serait pas légitime d'appeler les autres au combat, si, lui, se trouvait en sécurité.

Est-ce que votre mari s'attendait à être arrêté ?

Il savait depuis des années que le risque était très important. En 2015 et en 2017, le docteur lui avait donné 5% de chances de s'en sortir. Donc le but, c'était clairement de le tuer et pas de lui faire peur. C'était pour l'éliminer. Il connaissait les risques. Toutes les personnes qui ont été impliquées dans les lois Magnitsky ont été visées par les autorités russes. Boris Nemtsov a été celui qui, en quelque sorte, a entraîné mon mari dans cette campagne et il a été assassiné à Moscou en 2015. Vladimir a été empoisonné trois mois seulement après. Je suis sûre et certaine que c'est lié.

À lire aussi

Vous prenez la parole pour votre mari. Pensez-vous être une cible du Kremlin ?

Je pense que nos enfants sont en sécurité. C'est pourquoi on habite aux USA depuis de nombreuses années. C'était une nécessité pour que Vladimir puisse continuer son combat. De mon côté, je n'ai pas d'autre choix que de parler, c'est ma seule arme. J'essaie de m'assurer que le monde connaisse son histoire et comprenne ce qu'il arrive aux Russes osant défier le régime. On parle de mon mari mais c'est le cas de milliers d'autres. Plus de 20.000 personnes sont détenues dans le pays depuis l'invasion de l'Ukraine. Je parle pour pour le régime ait plus de mal à faire pression sur ces personnes. Je vais continuer à parler même si, bien sûr, je suis inquiète pour la vie de mon mari. Depuis des années...

Quel serait votre conseil aux opposants russes, à l'intérieur du pays, qui luttent contre le régime et la guerre ?

Je ne suis pas en position de conseiller ces gens. Je ne pense pas, pour une question de morale, avoir le droit de le faire. En revanche, je ferai tout pour m'assurer que leur situation soit connue et de les aider autant que je peux. Par exemple, l'an passé, mon époux a reçu deux prix. Le prix Václav Havel et un prix décerné par la fondation Axel Springer pour la liberté. Vladimir souhaitait utiliser l'argent qu'il avait reçu pour aider financièrement la famille des prisonniers politiques. C'est ce qu'on a fait.

Que fait-il en prison ? Parvient-il à travailler ?

C'est dur de travailler lorsque vous êtes enfermé dans une prison russe. Vous êtes déconnecté du monde extérieur, complètement isolé. Votre seul contact, c'est votre avocat, si vous avez la chance d'en avoir un... Il lit beaucoup. Je l'ai toujours entendu se plaindre quant au fait qu'il n'avait jamais assez de temps pour lire, alors, maintenant, il l'a... ll écrit, aussi. Vladimir a publié plusieurs articles dans le Washington Post. Il continue de s'exprimer au nom de tous les opprimés russes.

Son père était aussi un opposant et ses grands-parents ont été enfermés dans les goulags soviétiques. Vous pensez qu'il tire sa force du combat de ses aïeux aussi ?

La famille de Vladimir a vécu des épreuves terribles. Deux de ses arrière-grands-pères ont été exécutés par le NKVD (la police politique de l'Union soviétique, NdlR) pour trahison. L'un en 1939, l'autre en 1941. Le grand-père de Vladimir a été envoyé dans un goulag et jugé par le tribunal de la Troïka, une institution atroce créée durant l'ère stalinienne. Une cour dans laquelle trois juges rendaient une décision sans procédure, sans état de droit, sans justice... Comme Vladimir a été, lui-même, jugé par une Troïka dirigée par Sergueï Podoprigorov. Le régime de Poutine a redonné vie à ces atroces institutions héritées de l'ère stalinienne. Son histoire familiale a bien sûr laissé une trace sur le caractère de mon mari. Il a aussi toujours été influencé par son mentor, son ami Boris Nemtsov qui était l'un des rares politiciens à faire de la politique tout en ayant les mains propres. Le père de Vladimir a, aussi, eu une influence majeure dans la vie de mon mari. Mon beau-père a été l'un des premiers journalistes de télévision indépendants dans la Russie post-soviétique. Il a travaillé pendant des années pour trois grandes chaînes de télévision indépendantes qui ont été fermées. En 2003, tout avait disparu. C'est 20 ans de propagande

À lire aussi

Votre mari est un historien de formation... A La Libre, il avait affirmé son espoir de voir son pays évoluer en regardant, justement, dans le passé : "S'il y a une chose que l'histoire moderne de mon pays montre, c'est qu'en Russie, les grands changements politiques émergent quand personne ne les attend."

Il a toujours été étonné, impressionné, influencé par l'histoire des dissidents qui se sont battus contre l'URSS et donc un État apparemment tout-puissant. Et notamment les sept personnes qui sont sorties pour protester contre l'invasion de la Tchécoslovaquie en 1968 à Moscou sur la Place Rouge. Ils n'étaient pas là depuis 5 minutes qu'ils ont été chassés par la police, tabassés, avant d'être jetés en prison. Deux d'entre eux se sont retrouvés dans un hôpital psychiatrique, torturés. C'était Natalya Gorbanevskaya (devenue poétesse, NdlR) et Victor Fainberg. Vladimir a réalisé un documentaire sur eux. Ils sont très inspirants. Sept personnes sur 300 millions se sont fait entendre. Je sais que pour Vladimir, cela signifiait beaucoup. Natalya Gorbanevskaya a dit que tout le régime soviétique avait essayé de créer cette image déformée de la réalité selon laquelle tout le peuple soviétique soutenait cette invasion de la Tchécoslovaquie. Et elle a dit : "Le peuple soviétique, sans moi, ce n'est pas tout le peuple." Aujourd'hui, c'est la même chose, Vladimir Poutine veut créer cette image déformée de la réalité selon laquelle toute la population russe se tient derrière lui et sa guerre contre l'Ukraine. Mais la réalité, c'est qu'il y a 20.000 personnes illégalement incarcérées à travers le pays et probablement des millions qui sont contre tout ce qu'il se passe mais qui ont peur de parler.

Vous comprenez cette peur ?

Oui. Quand je vois des histoires comme celle de Masha, une petite fille russe dont le père a été condamné à deux ans de prison parce qu'elle avait fait un dessin anti-guerre à l'école. Les autorités l'ont jugé incapable d'élever une patriote russe... Je peux comprendre cette peur, je suis mère de trois enfants. Je peux imaginer les autorités prendre mes enfants et les placer dans un orphelinat. Je peux imaginer purger une longue peine de prison juste pour avoir enseigné le "bien" à mes enfants. C'est effrayant. Le potentiel pour une révolte est là, j'en suis sûre. Des centaines de milliers de personnes sont sorties en 1991 et le régime soviétique s'est effondré. Pour que cela se produise, le régime de Poutine doit montrer des fissures comme cela s'est produit à la fin des années 1980. Les gens ont alors compris qu'ils pouvaient changer les choses. Quand ce régime commencera à se fissurer, on verra les opposants manifester massivement.

Cette interview a été réalisée à Genève lors du sommet pour les droits de l'homme de l'ONU.