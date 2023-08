Guerre en Ukraine: "Il y a une certaine déception de l’Occident vis-à-vis des Ukrainiens"

Jeudi dernier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky admettait lui-même que sa contre-offensive était difficile mais a assuré que ses troupes dominaient les forces russes. Sur le terrain, l’armée ukrainienne peut-elle réellement durcir une contre-offensive qui piétine ? On fait le point avec Kris Quanten, professeur d’histoire militaire à l’ERM.

La contre-offensive ukrainienne est moins efficace qu’attendue, pourquoi ?

“Je ne dirais pas qu’elle est moins efficace qu’espérée mais force est de constater que le momentum n’est pas là, le rythme n’est pas assez élevé, il leur faudrait plus de temps. Début juin, ils ont lancé cette contre-offensive pour la première fois, ce qui a duré 10 jours et cela s’est soldé par un échec alors que les attentes étaient très élevées. On s’attendait à un résultat à court terme, surtout que l’occident avait envoyé beaucoup de matériel mais on s’est rendu compte que les objectifs ne pouvaient pas être réalisés. Tout d’abord parce que les positions russes sont bien développées et qu’ils possèdent beaucoup de moyens aériens et les Ukrainiens ne parviennent pas à les percer”.

À lire aussi

Il faut dire que les forces ukrainiennes ne sont pas en supériorité sur le plan aérien.

“Oui et c’est un fameux désavantage. Quand on lance une contre-offensive, il faut toujours disposer de cette supériorité. Quand on regarde le passé, toute opération militaire s’est déployée de cette façon et ce n’est pas le cas ici. Les Ukrainiens doivent se battre avec les mains menottées dans le dos, ce qui a contribué à cet échec et à la perte de matériel ces dix derniers jours. Ils se sont rendu compte de leur perte et ont donc cessé leur offensive. Par la suite, ils sont passés d’une stratégie directe à une stratégie indirecte”.

guillement D’un certain point de vue, les forces russes ont été sous-estimées”

Qu’est-ce que cela implique ?

“Cela veut dire qu’ils vont tout faire pour affaiblir les positions russes et leur ligne de communication, c’est-à-dire leur approvisionnement. C’est pour cela que nous avons vu des attaques sur leur position, leur artillerie, les postes de commandement, les dépôts logistiques. Les attaques produites sur les différents ponts se font dans l’idée de les isoler le plus possible sur le champ de bataille”.

Cette stratégie a-t-elle de bonnes chances de fonctionner ?

“Côté russe, il y a des rumeurs comme quoi les troupes seraient fatiguées et moralement assez atteintes. Il y a eu aussi la démission du commandant Popov. Tous ces éléments poussent les Ukrainiens à essayer de mener d’autres tentatives directes pour s’il y a des failles sur le front russe. Mais après quelques jours, l’armée ukrainienne s’est rendu compte que ce n’était pas assez efficace car les positions russes sont bien tenues, c’est aussi pour cela que l’on va retourner à une stratégie indirecte”.

À lire aussi

Quels points stratégiques seront visés ?

“Ils veulent élargir leur champ d’action et pas seulement sur la Crimée dans le but d’isoler le plus possible les forces russes. Ils veulent aller plus loin, avec notamment des attaques sur toute la mer noire, on l’a vu ce week-end sur certains ports russes. Pour moi, c’est une preuve de la grande créativité ukrainienne : ils utilisent des drones maritimes et des petits navires chargés d’explosifs qu’on sait diriger à 800 kilomètres contre des navires de débarquement. Face à cela, les Russes n’ont même pas réagi car ils n’avaient pas prévu ce type de système défensif et se croyaient en sécurité dans cet espace”.

Comment l’expliquer ?

“Les Russes se croyaient supérieurs en mer car l’Ukraine ne dispose plus de marine. Grâce à leur créativité et avec le développement de drones maritimes, les Ukrainiens infligent des pertes considérables à la marine russe qui est obligée de se retirer de certaines zones, on l’a vu vendredi dernier. Il y a eu le même scénario avec l’attaque d’un transporteur de pétrole samedi, ce qui joue un rôle important dans l’approvisionnement des troupes en pétrole. Avec ces attaques, on voit bien que cela crée de bonnes conditions pour lancer la future contre-offensive. En affaiblissant les lignes russes et sans engager leurs 12 réserves militaires, les forces ukrainiennes tentent de disposer du plus de paramètres possibles pour la mener favorablement”.

La nouvelle offensive devrait durer jusqu’à l’automne, avant le retour des fortes pluies. Les Ukrainiens auront-ils réellement le temps de le mener à bien ?

“Ils vont être limités dans le temps étant donné que ces pluies reviennent déjà d’ici deux mois et qui dit fortes pluies dit désavantage pour lancer une offensive mécanisée. Cet élément joue en faveur de celui qui est en posture défensive, donc la Russie dans ce cas. Les Ukrainiens savent bien qu’ils doivent lancer une contre-offensive avant le mois de septembre au plus tard, le temps presse. Cela explique aussi pourquoi ils augmentent les attaques à haute intensité ces dernières semaines, ils se préparent pour le mois d’août. Cela ne m’étonnerait pas qu’il y ait des attaques à la fin de ce mois, en tout cas une nouvelle tentative de percée. Quand on regarde le front, on peut s’attendre à une tentative dans le Sud-Est et au nord, autour de Bakhmout. Ils parviennent à avancer petit à petit mais ce n’est pas encore un grand succès, ils progressent de plusieurs centaines de mètres et maintiennent la pression sur le front en créant les conditions favorables en profondeur”.

”La nouvelle contre-offensive devrait commencer d’ici un mois”

En quoi est-ce un changement de stratégie ?

“En passant à une stratégie indirecte et à partir du moment où le front sera affaibli, il sera temps de lancer cette contre-offensive avant octobre. S’ils n’ont pas le temps, ce sera reporté à l’année prochaine, ce qui n’est pas un bon signal car les Russes auront le temps de se remobiliser. Et il y a pas mal d’attentes du côté de l’occident qui veut des résultats. On ne peut pas attendre éternellement, il y a d’ailleurs des élections décisives en ce sens aux États-Unis avec beaucoup d’inconnues, les Ukrainiens ont donc tout intérêt de mener cette contre-offensive cette année, ce qui devrait arriver entre août et septembre”.

À lire aussi

A-t-on sous-estimé la Russie ?

“D’une certaine manière, je crois qu’on les a sous-estimés. Quand on regarde l’Histoire, on se rend compte qu’ils ont toujours été très forts en matière de position défensive et plus faible en stratégie offensive. Et ici, à partir de novembre 2022, ils ont été forcés d’adopter une position plus défensive et ils ont très vite compris l’importance de cet enjeu. Ils ont également compris que les forces ukrainiennes souhaitaient couper le lien terrestre, il a donc fallu qu’ils misent sur une posture défensive. Concrètement, cela signifie que leur doctrine n’a pas vraiment changé, quand on regarde la seconde guerre mondiale, c’était la même tactique à Moscou et Stalingrad : une position défensive en profondeur. Ce qui signifie qu’il faut pénétrer leur première ligne, avec beaucoup de pertes, puis si on réussit il faut s’en prendre à la seconde ligne et pareil avec leur troisième ligne. C’est quelque chose qui use et qui demande de remobiliser ces attaques. Sur cet aspect, les Russes se défendent avec succès”.

Et quelles sont leurs limites ?

“Leur problème sera de savoir s’ils arrivent à gérer leurs soucis d’approvisionnement au vu des attaques et aussi de savoir si leurs troupes arrivent à garder le moral. Ont-ils assez de troupes en réserve pour changer leur ligne de front ? C’est également un grand défi pour la Russie”.

Dès lors, se dirige-t-on vers un conflit gelé qui va s’éterniser ?

“C’est difficile à dire mais c’est clair que la stratégie de la Russie est très orientée vers ce scénario, cela leur serait favorable. Pour Poutine, l’objectif est d’arriver à un conflit gelé, bétonné en maintenant ses positions sur le long terme. Je prends souvent l’exemple du conflit entre la Corée du Nord et du Sud qui est gelé depuis près de 70 ans, c’est tout à fait possible que celui-ci prenne le même chemin. Il faudra voir ce que va donner l’offensive ukrainienne à venir et si les failles seront exploitées. Mais ce qui est certain, c’est que Poutine souhaite un statu quo à long terme et il peut compter sur la quantité de troupes disponibles et le matériel à disposition”.

Pour de nombreux experts, l’Ukraine sera contrainte de signer cessez-le-feu avec Moscou, ce qui veut dire que les Russes conserveront une certaine partie du territoire.

“L’aide de l’Occident est étroitement liée à l’opinion publique et politique, l’importance de la propagande ukrainienne prend donc tout son sens afin de garder l’opinion en sa faveur. Et il est clair qu’il y a une certaine déception du côté de l’Occident concernant le fait que les Ukrainiens ne parviennent pas à percer les lignes russes et reconquérir davantage de territoires. Une certaine fatigue s’installe et le risque d’un report de l’offensive à l’année prochaine risque d’avoir de lourdes conséquences. On remarque que sur le plan international, de plus en plus de voix estiment qu’il faut un accord de paix ou un – cessez-le-feu. Mais sur le terrain, ni Poutine ni Zelensky ne sont d’accord, cela va donc mettre un certain temps”.