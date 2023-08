"La période la plus difficile de la guerre": du côté des pays alliés de l'Ukraine, les inquiétudes commencent à monter

Les nouvelles ne sont pas gaies : des officiels occidentaux s’inquiètent des difficultés à former, en peu de temps (moins de dix semaines), l’armée ukrainienne au maniement du matériel livré par ses alliés. Ce qui explique que l’Ukraine frappe plus souvent en territoire russe, à distance (parfois jusqu’à Moscou), signe selon un gradé américain du "manque de progrès sur le terrain".

Dernier fait d’arme du genre : l’explosion, ce mercredi, au nord-est de la capitale russe, d’une usine spécialisée dans les équipements optiques à destination des forces de défense russes - les autorités parlent d’une "erreur humaine".

Difficultés dans l’est

Le président ukrainien Volodymyr Zelenski le reconnaît lui-même depuis quelques jours : la grande contre-offensive lancée début juin est "difficile". Pire, dans certaines zones, notamment à l’est, c’est bien la Russie qui est à l’initiative. "À ce jour, la direction principale de l’offensive ennemie reste la direction de Kupyansk. Ici, l’ennemi a formé un groupe offensif et tente d’avancer, mais sans succès", communiquait ce jeudi, via la messagerie Telegram, le ministère de la Défense ukrainien, parlant lui aussi d’une "situation opérationnelle difficile mais sous contrôle".

Lignes russes barricadées

Ailleurs, toutefois, "la Russie a eu le temps de fortifier ses positions par du minage de terrain, et plus généralement est en posture défensive, ce qui l’avantage considérablement par rapport à l’Ukraine, qui tente des percées un peu partout", observe de son côté Alain de Nève, spécialiste au Centre d’étude sécurité et défense (CESD). Celui-ci note que, côté équipement fourni par les alliés occidentaux, les discussions "tournent autour des missiles longue portée fournis par les Britanniques et les Français (Storm Shadow et Scalp). Ces missiles sont montés sur des SU24 (NDLR : avions de chasse de fabrication soviétique) aménagés pour emporter ce type de munition lourde. Il suffit d’une perte de quelques SU24 pour que les Ukrainiens ne soient plus en mesure de mobiliser ce type d’armement (NDLR : l’Ukraine aurait aménagé une douzaine d’avions au total pour tirer ses missiles de ce type).

Alors que le pays a reçu une centaine de missiles de croisière, " les critiques commencent à monter de la part des pays alliés par rapport à l’usage qui peut être fait de ces armes, et aux destinations finales de ces armements", analyse Alain de Nève. Ces critiques (et/ou inquiétudes), ont récemment émaillé la livraison, par les États-Unis, d’armes à sous-munitions, lesquelles disséminent de nombreuses charges explosives létales pour les populations civiles. Mais cela vaut aussi pour les missiles longue portée récemment fixés, photo à l’appui, sur les SU24 ukrainiens.

"Une évolution de l’appui de la France à l’Ukraine, mais pas un game changer, qui au demeurant n’existe pas", prévient le directeur du renseignement militaire français, Jacques Anglade de Montgros. Lequel avait insisté lourdement, lors de son audition mi-juillet devant la commission de la défense nationale et des forces armées, sur le fait que "cette capacité n’est pas destinée à frapper le sol russe – nous avons les moyens de vérifier que tel est bien le cas."