Guerre en Ukraine: la Russie utiliserait une tactique décriée pour venir à bout de son adversaire

Aux civils bombardés s’ajoutent les hommes et femmes venus porter secours. La séquence a été dénoncée comme un «double tap», comprendre double frappe sur la même zone. Une tactique considérée comme un crime de guerre, que la Russie employait déjà en Syrie, et qui consiste à frapper une première fois une cible, puis à attendre que les services de secours arrivent pour déclencher une deuxième frappe.

Peu de doutes sur l’intention des frappes

De nombreuses vidéos montrent médecins et infirmiers s’occupant de blessés dans un parc, avant la seconde frappe. Une deuxième vidéo, prise au même endroit par un média local, montre les débris éparpillés par le second bombardement. Les missiles de croisières utilisés seraient des Iskander, des armes (onéreuses) dont la précision oscillerait entre une dizaine de mètres et 50 mètres en fonction de sources, ce qui ne laisserait que peu de doutes quant à l’intentionnalité de la manœuvre. Les services de secours expliquent avoir suspendu les sauvetages après la deuxième frappe par crainte d’une troisième, avant de les reprendre le lendemain matin.

Le bilan des frappes est de 7 morts auxquels s’ajoutent 82 blessés dont 31 policiers, 7 secouristes, et 4 militaires. Parmi les tués figurent le chef des services d’urgence de la zone (DSNS), Andriy Omelchenko, et Roman Datsenko, chef des urgences gazières, tous deux sur place pour participer aux opérations de secours de la première frappe.

Des militaires russes déjà décorés pour cette pratique

Une vidéo partagée par la police ukrainienne montre le moment du deuxième impact depuis l’intérieur d’un bâtiment, et au moins un secouriste blessé. Un des policiers touchés, Volodymyr, était notamment connu pour avoir figuré dans le documentaire 20 Jours à Marioupol, et avoir entre autres sauvé les journalistes d’Associated Press (ainsi que de nombreuses personnes) dans la ville assiégée. L’agent, qui a eu les poumons perforés, a déclaré à son réveil que «quiconque a dirigé le missile sur le centre-ville comprenait qu’uniquement des civils y étaient… Et celui qui a touché cet endroit la deuxième fois est doublement criminel, parce qu’il savait que les gens seraient secourus».

Si l’exemple semble ici particulièrement flagrant, ce n’est pas la première fois que la Russie utilise ce type de tactique contre les équipes de secours ukrainiennes. Cela avait déjà été le cas à Odessa ou à Kharkiv. La même pratique avait été largement documentée en Syrie, par différents groupes de défense des droits humains. Une continuité dans le crime de guerre qui n’est pas forcément étonnante dans la mesure où Bellingcat, qui avait révélé la chaîne hiérarchique de l’état-major russe responsable des tirs de missiles, avait appris que plusieurs d’entre eux étaient décorés pour leurs agissements en Syrie.

Des cas d’utilisation de cette tactique décriée ont également été dénoncés pour différents pays comme l’Arabie Saoudite, Israël, ou encore les Etats-Unis. Mais également à propos de groupes terroristes comme l’Etat islamique ou les talibans, pratiquant de double attentats-suicides.