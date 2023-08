Guerre en Ukraine : le retour de la “malédiction du mois d’août” des Russes ?

Ces deux premières semaines du mois d’août auront été marquées par de nombreuses attaques, de drones notamment, de la part de l’Ukraine. Dès le début du mois, des drones ukrainiens ont ciblé une base navale russe en mer Noire, mettant en péril des voies d’approvisionnement et de commerces.

Quelques jours avant, la Russie a annoncé avoir déjoué une attaque de drones visant Moscou, mais causant toutefois de nombreux dégâts. Même scénario quelques jours après avec une autre attaque ukrainienne sur la capitale russe. Encore cette semaine, la Russie a affirmé avoir repoussé des attaques de drones. Les médias n’ont cessé de rapporter les différentes attaques depuis le début de ce mois d’août.

Volodymyr Zelensky avait averti Moscou sur les ambitions ukrainiennes dès la fin du mois de juillet : “Progressivement, la guerre revient sur le territoire de la Russie, dans ses centres symboliques et ses bases militaires, et c’est un processus inévitable, naturel et absolument juste.”

Si la plupart de ces engins sont abattus, cela pousse toutefois la Russie à s’interroger : cette “malédiction” est-elle de retour ?

Dissidence réprimée

La dissidence envers le régime de Vladimir Poutine est sévèrement réprimée sur le territoire Russe. Certains citoyens osent s’exprimer, de manière anonyme, à des médias locaux sur cette situation. “Nous sommes tous choqués que cela se produise ici”, a notamment déclaré une femme avant d’ajouter “mais nous ne sommes pas des politiciens et nous ne voulons pas faire de commentaires”.

D'autres citoyens passent à l’action pour exprimer leur opposition au régime, avec un mois d’août marqué par une augmentation des incendies criminels contre les bureaux de recrutement militaire dans tout le pays comme le rapporte CNN.