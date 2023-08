Guerre en Ukraine : “Dans six mois, soit Prigojine sera mort, soit il y aura un second coup d’État”

Une mutinerie plus bruyante qu’efficace. La rébellion a rapidement échoué et les hommes de Wagner se sont repliés en Biélorussie. Depuis, tout le monde spécule sur le sort d’Evgueni Prigojine. Quel rôle peut-il encore jouer pour la Russie ? Qu’espère Poutine de cet ancien allié sur le champ de bataille ? Qui les hommes de Wagner vont-ils servir ?

Christo Grozev est spécialiste de la question russe pour le célèbre réseau Bellingcat, une ONG regroupant des enquêteurs en ligne spécialisés dans la vérification des faits. Selon lui, il y a deux scénarios possibles pour le leader de Wagner. “Dans six mois, soit Prigojine sera mort, soit il y aura un deuxième coup d’État”, déclare-t-il dans une interview accordée au Financial Times.

Christo Grozev ne peut pas prédire l’avenir, mais il connaît bien la Russie et ses dirigeants. “En janvier dernier, j’ai dit que Prigojine se retournerait contre Poutine dans les six mois. Cela s’est produit dans le délai que j’avais prédit”, rappelle-t-il. “Poutine a ouvertement traité Prigojine de traître à la télévision russe. Tout le monde sait ce que l’on fait des 'traîtres' en Russie. […] Poutine veut le tuer, mais il ne peut pas encore le faire. Dans six mois, soit Prigojine sera mort, soit il y aura un deuxième coup d’État. Je ne sais pas de quelle option il s’agira, mais ce sera l’une des deux.”

