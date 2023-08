Guerre en Ukraine : Zelensky rencontre des troupes sur le difficile front est

M. Zelensky a accompagné ses messages de vidéos sur lesquelles on le voit serrer la main des soldats appartenant à différentes unités et s'entretenir avec eux dans des lieux non identifiables.

L'Ukraine a revendiqué lundi de petites avancées dans le cadre de son éreintante contre-offensive lancée il y a plus de deux mois pour libérer l'ensemble des territoires occupés par la Russie.

Sur X (ex-Twitter), Volodymyr Zelensky a également remercié les États-Unis "pour un nouveau programme d'aide" militaire "de 200 millions de dollars".

A Bakhmout, dans l'Est, ce sont désormais les troupes de Moscou qui sont sur la défensive, alors qu'elles l'avaient prise en mai après des mois de sanglants combats.

Mais Kiev est en difficulté plus au nord, autour de Koupiansk, et le président russe Vladimir Poutine répète à l'envi que la contre-offensive ukrainienne a déjà échoué.