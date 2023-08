Deux bombardiers russes interceptés en mer du Nord

L'Otan possède un réseau de défense aérienne pour assurer 24 heures sur 24 et sept jours sur sept la surveillance et la protection de l'espace aérien de ses Etats-membres. Une quarantaine de bases aériennes, réparties sur tout le territoire allié, sont ainsi chargées de cette mission, en abritant des avions de combat prêts à décoller à bref délai (en général 15 minutes, voire moins), selon une procédure appelée "Quick Reaction Alert" (QRA). L'ensemble s'appuie sur un réseau de radars, de centres de contrôle (CRC) nationaux, chapeauté par deux centres d'opérations aériennes combinées (CAOC) de l'Otan, l'un pour l'Europe au nord des Alpes, installé en Allemagne et commandé par le général-major belge Harold Van Pee, et l'autre responsable du sud, en Espagne.

La Belgique et les Pays-Bas se partagent cette responsabilité, avec un QRA assuré en alternance par leur force aérienne pour défendre l'espace aérien du Benelux.