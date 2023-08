Guerre en Ukraine: la Russie construit ses propres drones d'attaque

Moscou disposera ainsi d'une source d'approvisionnement plus sûre en la matière, selon les Britanniques. Mais les performances des engins sont variables et l'Ukraine a jusqu'à présent été en mesure de repousser la majorité de ceux-ci. L'intention de Moscou est peut-être de devenir autosuffisante, mais pour l'instant, le pays dépend toujours des pièces et des armes de l'Iran, poursuit le ministère.

Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine le 24 février 2022, le ministère britannique de la Défense fournit des mises à jour quotidiennes sur la situation en Ukraine et s'appuie pour cela sur les informations des services de renseignement. Moscou accuse de son côté Londres de désinformation.