Guerre en Ukraine: L'Otan assure que sa position sur l'Ukraine n'a pas varié après un émoi à Kiev, "nous sommes attachés à une paix juste et durable"

"Nous continuerons à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Nous sommes attachés à une paix juste et durable. L'Ukraine décidera quand et dans quelles conditions la paix sera atteinte et il est clair qu'il faut des garanties de sécurité pour s'assurer que la guerre ne sera pas répétée, a ajouté le porte-parole.

Le chef de cabinet de M. Stoltenberg, Stian Jenssen, lui aussi Norvégien, avait fait des commentaires sur l'éventuel abandon du territoire ukrainien lors d'un forum politique en Norvège, selon le journal local VG.

À lire aussi

"Je pense qu'une solution pourrait être que l'Ukraine cède du territoire et obtienne en retour l'adhésion à l'Otan", avait déclaré M. Jenssen.

Les autorités ukrainiennes ont vivement réagi. Un porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères a déclaré que cette décision était "totalement inacceptable".

Le bras droit de M. Stoltenberg a lui-même admis mercredi matin une "erreur", selon VG.

"Ma déclaration à ce sujet faisait partie d'une discussion plus large sur les scénarios futurs possibles en Ukraine, et je n'aurais pas dû le dire de cette façon. C'était une erreur," a-t-il dit selon le quotidien.