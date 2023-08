Guerre en Ukraine: "Seul Kiev décidera des termes d'une négociation de paix avec la Russie"

Guerre en Ukraine: Kiev a reçu deux systèmes antiaériens allemands, "notre ciel sera mieux protégé..."

L'Ukraine a annoncé jeudi avoir reçu de nouveaux systèmes antiaériens Iris-T allemands pour protéger son ciel, au moment où ses régions du sud, mais aussi de l'est, sont de plus en plus visées par des frappes lointaines russes.