La stratégie militaire ukrainienne a changé : "Cela laisse supposer qu’ils ont trouvé une faille dans le dispositif russe"

En effet, depuis juin, après plusieurs contre-offensives infructueuses, les Ukrainiens semblaient avoir choisi une stratégie indirecte : des attaques en profondeur afin d’isoler et d’affaiblir les positions russes. L’Ukraine menait plutôt “des attaques contre des positions d’artillerie, des positions de commandement ou de logistique, des ponts, en élargissant ses attaques vers la mer Noire, comme on a pu le constater ces dernières semaines”, explique le professeur.

À lire aussi

Cette nouvelle laisse donc présager un changement stratégique du côté de Volodymyr Zelensky et le possible espoir de finalement percer les fronts russes. “C’est une brigade de réserve très importante et donc cela laisse supposer que les Ukrainiens ont trouvé une faille dans le dispositif russe. Une fois qu’on décide d’engager ces réserves-là, ça veut quand même dire qu’on doit avoir des indications qu’il y a une opportunité qui se présente”, souligne-t-il.

Une contre-offensive en trois axes

Engagée dans une contre-offensive depuis le 4 juin, l’Ukraine divise aujourd’hui ses forces sur trois axes importants, selon Kris Quanten. Au nord-est, il y a évidemment Bakhmouth où les Ukrainiens obtiennent de plus en plus de succès, bien qu’ils n’arrivent toujours pas à encercler la ville. Plus au sud, se trouve Zaporijia, en direction de Marioupol, où les Ukrainiens essaient de mettre la pression. Enfin, tout à fait à l’ouest, se trouve la ville de Robotyne, un centre routier crucial, qui mène vers Melitopol, lieu vers lequel semble se diriger la fameuse 82e brigade d’assaut aérien.

Les Russes, quant à eux, ont fait le choix d’orienter leurs attaques principalement vers le nord. Pourquoi ? “Afin de maintenir la pression sur les Ukrainiens et de les obliger à envoyer des renforts vers le nord. Ainsi, les Russes comptent affaiblir la position ukrainienne du côté de Zaporijia, où ils craignent une percée. La stratégie de Poutine, c’est clairement une guerre d’usure à long terme. L’idée est de laisser le conflit s’enliser pour que Zelensky ne puisse pas accentuer sa contre-offensive avant l’hiver”, affirme Kris Quanten.

À lire aussi

L’Ukraine fait effectivement l’objet de nombreuses critiques depuis le déclenchement de sa contre-offensive en juin. Trop lente, pas assez de résultats probants, de nombreuses tentatives échouées… La tension se fait ressentir pour le président Zelensky. Et de fait, l’Occident, qui apporte un soutien massif à Kiev, attend des résultats tangibles des Ukrainiens alors que pour l’instant l’impression de stagnation règne. “Je crois que les attentes du côté occidental ont été très élevées”, observe notre interlocuteur. “On s’attendait à des attaques fulgurantes et à réussir en quelques jours, voire quelques semaines à repousser les Russes. Et bien, aujourd’hui, on a vu le contraire. Les Russes ont réussi à améliorer leurs positions en profondeur. Peut-être les a-t-on un petit peu sous-estimés. Évidemment, Zelensky se rend bien compte de la situation. En outre, au niveau stratégique et politique, il est poussé par l’Occident et par l’Otan”, juge-t-il.

L’échéance du mois d’octobre

Volodymyr Zelensky, tout comme Vladimir Poutine, sait que la saison est en train de changer et que cela induira des changements de stratégie. Avec l’automne arrivent les mois de pluie, ce qui limitera l’armée ukrainienne et entraînera très probablement un arrêt au moins temporaire de la contre-offensive. Le délai est très court. Les Ukrainiens savent donc qu’ils ne peuvent pas attendre jusqu’à septembre pour se montrer offensifs. “Si on attend trop tard, l’offensive va être reportée à l’année prochaine, ce qui suppose beaucoup d’incertitudes, notamment du côté occidental qui attend des résultats”, analyse le professeur.

À lire aussi

Il est clair donc que si le président Zelensky veut toujours pouvoir compter sur l’Occident, il lui faut agir maintenant. “Il ne faut pas oublier non plus qu’en 2024 il va y avoir des élections aux États-Unis, et que cela supposera à nouveau beaucoup d’incertitudes. Imaginons que Trump réapparaisse. Cela risque de changer totalement la donne et ça Poutine le sait très bien. Il a l’avantage du nombre d’effectifs, pas aussi bien équipés que les Ukrainiens, certes, mais tout cela peut se jouer sur le nombre et le temps”, conclut Kris Quanten.