"Notre objectif est la victoire, la victoire sous la forme de la libération de nos territoires à l'intérieur des frontières de 1991. Et peu importe le temps que cela prendra", a déclaré M. Kouleba mercredi lors d'un entretien à l'AFP, au sujet de la contre-offensive éreintante visant à reprendre les zones occupées par Moscou, qui contrôle environ 18% du territoire ukrainien.

Pas d'armes occidentales en territoire russe

L'Ukraine a donné des "garanties" qu'elle n'utiliserait pas des armes fournies par les Occidentaux en territoire russe, a déclaré à l'AFP le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba. "Si nos partenaires nous demandent de donner une garantie que telle ou telle arme ne sera utilisée que sur le territoire de l'Ukraine, nous donnons cette garantie et la respectons", a assuré M. Kouleba dans un entretien accordé mercredi à l'AFP. "Il y a eu quelques occasions où nous avons fait de telles promesses et nous les tenons", a-t-il ajouté.

Par contre, l'Ukraine aura besoin de plus d'armes des alliés occidentaux "tant que nous n'avons pas gagné" contre les forces russes, a insisté Kouleba. "Tant que nous n'avons pas gagné, nous aurons besoin de plus (d'armes), nous devons aller de l'avant, parce que la guerre est une réalité, et dans cette réalité, nous devons gagner. Il n'y a pas d'autre solution".