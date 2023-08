Guerre en Ukraine: un bombardement russe à Tcherniguiv fait plusieurs morts, une université et un théâtre ont été touchés, selon Zelensky

"L'ennemi a bombardé le centre de Tcherniguiv. A priori, un missile balistique", a écrit sur Telegram le chef de la région de Tcherniguiv, Vyacheslav Chaus. "Restez à l'abri. Précisions à venir".

Les forces russes avaient envahi Tcherniguiv après la lancement des hostilités, le 24 février 2022, en provenance de plusieurs points de départ, y compris depuis le Bélarus. Elles avaient ensuite été repoussées par l'armée ukrainienne.

Depuis le retrait russe du nord de l'Ukraine, cette région a été épargnée des attaques à grande échelle, les combats les plus durs se concentrant dans l'est et le sud du pays.