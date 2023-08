Une visite surprise du président Zelensky aux F-16 néerlandais

À lire aussi

Le voyage de M. Zelensky, accompagné de son épouse, intervient au lendemain d’une frappe meurtrière des forces de Moscou au cœur de Tcherniguiv, dans le nord de l’Ukraine, et quelques heures après une nouvelle attaque de drones ukrainiens visant Moscou et sa région. Le Président était la veille en Suède, son alliée qui souhaite adhérer à l’Otan. Les discussions avec le Premier ministre Ulf Kristersson ont tourné autour de la préparation du nouveau paquet d’aide militaire suédois, notamment la production conjointe de chars légers suédois CV90, selon M. Zelensky.

Une nouvelle attaque de drones ukrainiens visant Moscou et sa région a été interceptée dimanche par l’armée russe. Des drones ont en outre visé dans la nuit les régions russes de Koursk, dans l’Ouest, faisant cinq blessés, et Rostov, à la frontière avec l’Ukraine. Ce type d’attaques sur le sol russe est en nette hausse dans le cadre de la contre-offensive des forces de Kiev. Selon l’agence Tass, les aéroports internationaux de Domodedovo et Vnoukovo desservant la capitale russe avaient été momentanément fermés. Samedi, Moscou avait dit avoir déjoué une attaque de drone ukrainien visant un aérodrome militaire dans la région de Novgorod, dans le nord-ouest de la Russie.

À Tcherniguiv, à environ 90 km de la frontière, les secours continuaient dimanche à s'activer dans les décombres du centre-ville frappé la veille par un missile russe qui a fait au moins sept morts et 148 blessés, une attaque qualifiée d'"odieuse" par les Nations unies. La frappe russe sur Tcherniguiv a pris de court la population, dans une ville épargnée ces derniers mois par les attaques à grande échelle après avoir été brièvement encerclée par les forces russes au début de l'invasion en février 2022.