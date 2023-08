Guerre en Ukraine: la Russie perd du terrain près de Bakhmout

Les agriculteurs ukrainiens minés par la destruction de leurs champs: "Pour l’instant, on ne sait même pas si on se réveillera le matin"

Dans l’ensemble de l’Ukraine, les agriculteurs et producteurs de céréales font face à la hausse des coûts de production et de transport en raison du blocus russe des ports de la mer Noire. Plusieurs d'entre eux ont abandonné leurs activités ou craignent une faillite imminente, les ventes ne couvrant plus la montée des prix. Sans compter le risque de sauter sur une mine et la pollution des terres... La Libre est partie à leur rencontre. Reportage.