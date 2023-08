"La situation est plus grave que prévu. Vladimir Poutine a ouvert la boîte de Pandore"

Ce cas ne semble pourtant pas isolé. Les méfaits commis par les anciens prisonniers recrutés par Evgueni Prigojine pour aller combattre en Ukraine se multiplieraient. Dernièrement, c'est le viol d'une jeune fille de 13 ans qui est imputé à un membre du groupe Wagner. Alexei Khlebnikov, gracié par Vladimir Poutine à son retour du front, est vivement recherché depuis la semaine dernière.

Forcé de s'exprimer sur le sujet, Vladimir Poutine a souligné que toute personne revenant du front serait traitée comme n'importe quel citoyen russe. Il a également souligné le taux de récidive "très faible" qui n'atteindrait "que les 0,4%" selon les dires du président russe.

"Ces soldats étaient censés mourir au front, ou du moins la plupart d'entre eux"

Ces propos n'ont pas forcément convaincu les familles des victimes et les activistes qui se battent pour que justice soit faite. "La situation est plus grave que prévu", a déclaré Olga Romanova, membre de l'ONG Russia behind bars, au Moscow Times, dans des propos relayés par Het Nieuwsblad. "Ils étaient censés mourir au front, ou du moins la plupart d'entre eux. Personne ne sait maintenant ce qu'il faut faire d'eux. Quiconque tue quelqu'un peut invoquer des circonstances atténuantes en tant que héros de guerre. (...) Vladimir Poutine a ouvert la boîte de Pandore et cela aura un impact sur les générations à venir."