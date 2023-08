Guerre en Ukraine: la Russie affirme avoir "détruit" un navire de reconnaissance ukrainien en mer Noire

Ce navire se trouvait "dans la zone d'installations russes de production de gaz dans la mer Noire", selon le ministère qui n'a pas fourni plus de détails sur cet incident.

Pour la cinquième journée consécutive, la Défense russe a également dit avoir abattu des drones ukrainiens dans la région de Moscou où, comme lors des attaques précédentes, aucune victime n'a été recensée selon les autorités.

Les attaques se multiplient de part et d'autre dans la région de la mer Noire depuis que Moscou a refusé mi-juillet de reconduire un accord négocié par l'ONU et la Turquie qui autorisait les exportations de céréales ukrainiennes.

La Russie a bombardé à plusieurs reprises des infrastructures portuaires ukrainiennes en mer Noire et sur le Danube, tandis que l'Ukraine a attaqué des navires russes dans ses eaux et la péninsule de Crimée, annexée par Moscou en 2014.

Lundi soir, la Défense russe avait indiqué avoir "déjoué" une attaque ukrainienne de drones, neutralisant deux appareils qui se sont écrasés en mer Noire, "à 40 km au nord-ouest" de la péninsule.

Des bâtiments de la flotte russe avaient été visés jeudi soir par une attaque ukrainienne menée avec un drone naval alors qu'ils contrôlaient la navigation en mer Noire, avait affirmé la Défense russe. Le drone avait été "détruit" par les tirs des navires militaires sans atteindre sa cible, selon Moscou.

La région de Moscou visée

Tôt mardi, comme chaque jour depuis vendredi, la Russie a également annoncé avoir abattu des drones ukrainiens dans la région de sa capitale. Dans la nuit de lundi à mardi, "deux drones ont été détectés et détruits par les systèmes de la défense aérienne", a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram.

Aucune personne n'a été tuée dans cette attaque, a ajouté le ministère.

Selon le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, qui s'est exprimé sur Telegram, un des deux engins a été abattu dans la zone de Krasnogorsk, située à 20 km au nord-ouest du Kremlin.

Mardi matin, des policiers à Krasnogorsk ont bouclé le périmètre près de débris gisant au sol, selon un photographe de l'AFP sur les lieux, où plusieurs vitres d'un immeuble apparaissent brisées.

Les aéroports internationaux Domodedovo, Cheremetievo et Vnoukovo de Moscou ont été temporairement fermés aux arrivées et aux départs avant de reprendre leurs activités, selon l'agence publique russe TASS.

Les attaques de drones en territoire russe se multiplient depuis plusieurs semaines, le plus souvent sans faire de dégât ni de victime, et ciblent notamment la capitale russe, située à plus de 500 km de la frontière avec l'Ukraine.

Fin juillet et début août, des appareils avaient été détruits au-dessus du quartier d'affaires de Moscou, dans l'ouest de la capitale, provoquant de légers dégâts sur la façade de deux tours. En mai, deux drones avaient eux été abattus au-dessus du Kremlin et d'autres engins avaient touché des immeubles d'habitation à Moscou.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'était félicité fin juillet que "la guerre arrive sur le territoire de la Russie".