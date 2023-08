Faut-il craindre les provocations du groupe Wagner, notamment à l'égard de l'Occident ?

Un nouveau coup de théâtre est survenu ce lundi : Prigojine, qui excelle dans l’art de la communication, s’est en effet affiché dans une vidéo avec son uniforme de camouflage en plein milieu d’une zone aride, affirmant se trouver en Afrique. “Wagner rend la Russie encore plus grande sur tous les continents et l’Afrique plus libre. La justice et le bonheur pour le peuple africain. Nous faisons de la vie un cauchemar pour l’état islamique, Al-Qaïda et d’autres bandits.” déclare-t-il fièrement. La chaîne CNN, qui a diffusé ces images, explique ne “pas être en mesure de localisation l’endroit où le clip a été filmé ni de vérifier l’authenticité de la vidéo”. Une fois de plus, le mystère règne autour de cette figure controversée passée maître dans l’art de la manipulation.

L’Afrique, primordiale pour Wagner et la Russie

”Il ne faut surtout pas imaginer que ce qui se passe dans le centre-est de l’Europe actuellement est à détacher de ce qui se passe en Afrique” , commente Alain de Nève, analyste de défense au sein de l'Institut Royal Supérieur de Défense (Bruxelles). Selon cet expert, qui prône la vigilance, “il faut être très prudent lorsque l’on dit que Wagner s’est retourné contre Poutine. Wagner a peut-être remis en cause la légitimité ou la rationalité de certaines décisions qui étaient prises par le ministre de la Défense et le chef d’état-major russes mais sur le temps long, si l’on associe véritablement ce qui se passe dans le théâtre centre-est européen avec ce qui se passe dans la bande du Sahel, tout ça répond à une logique de renforcement de la présence et de l’influence russe. Donc Wagner sert encore les intérêts de la Russie” insiste-t-il.

En effet, depuis 2017, les milices de Wagner sont actives en Afrique et portent un intérêt tout particulier à ce continent riche en ressources diverses. “On sait très bien que Prigojine voulait réorienter un moment donné ses priorités vers l’Afrique. Le premier terrain sur lequel il a agi de manière claire, c’est le terrain africain à travers la présence de ses milices qui ont contribué à remettre en cause les partenariats qui existaient certains États africains avec des pays comme la France ou même la Belgique. La Belgique notamment a rompu toute une série de partenariats d’accord qui étaient noués avec le Niger. Et c’est bingo pour Wagner ! ” explique Alain de Nève. “Wagner va toujours s’inscrire dans la logique de l’influence russe dans ces zones dans lesquelles maintenant tout est possible. Cette influence est primordiale pour puiser dans les ressources et véritablement cannibaliser ces États. Cela permet à la fois d’asseoir l’influence de Moscou dans la région et par conséquent, remettre en cause ce qui a pu être la domination ou l’influence occidentale dans ces pays. Mais cela permet dans le même temps à Wagner de servir ses intérêts en termes de rentabilité commerciale et de business”, analyse encore notre interlocuteur.

Il semble donc clair pour le chercheur, que tant que les intérêts de Wagner ne rentreront pas en collision directe avec les intérêts recherchés par la Russie, l’un et l’autre se renforceront mutuellement. De fait, dans la dernière vidéo de Prigojine, l’homme met l’accent sur la grandeur de la Russie et son rôle salvateur pour les pays africains en proie à Al-Qaïda et autres mouvements. Un discours qui fait écho à un message audio sur Telegram attribué au même Prigojine, un mois plus tôt, dans lequel il déclarerait : “Les anciens colonisateurs tentent de contrôler les populations des pays africains. Afin de les contrôler, les anciens colonisateurs remplissent ces pays de terroristes et de diverses formations de bandits”.

Tensions en Biélorussie

En ce qui concerne l’Europe de l’Est, les hommes de Wagner entretiennent habilement un écran de fumée afin de maintenir la pression sur les pays voisins, parmi lesquels la Pologne. La semaine dernière, ils ont ainsi fait le buzz en publiant des photos d’eux sur Telegram assorties du commentaire : “Bonjour de Sibérie. Nous nous entraînons à la chasse pendant nos vacances. Nous attendons l’ordre pour prendre d’assaut Kiev”. L’un des principaux commandants de la milice, nommé “Lotus” (Anton Yelizarov de son vrai nom) y annonce que les combattants qui seraient présents sur le sol russe sont en vacances, sur ordre de Prigojine, et qu’ils retourneront en Biélorussie ensuite. Une stratégie qui tient en alerte l’Occident et qui rend, en particulier, la Pologne et la Lituanie nerveuses.

Quel crédit donner à ce genre de déclarations et quelles sont les possibilités réelles d’action de ces milices ? Selon Kris Quanten, professeur d’histoire militaire à l’École royale militaire (ERM), “Wagner a perdu tout son armement lourd. Lancer une grande offensive contre l’Otan seulement avec un armement léger et une partie de ces hommes, ça n’est pas réaliste”. Une vision partagée par Alain de Nève, qui déclare que “la seule hypothèse qui pourrait être un tant soit peu crédible de la part de ces hommes ce serait de faire une opération commando d’assassinat politique avec quelques hommes à l’encontre d’une personne précise, comme le président ukrainien Zelensky. Mais encore faudrait-il pour cela des semaines de surveillance pour une personnalité comme Zelensky qui doit être particulièrement protégée”.

De leur côté, malgré l’affaiblissement de ces milices, la Pologne et la Lituanie restent particulièrement sur le qui-vive, complète Alain de Nève. “Les forces de Wagner qui sont présentes sur le sol biélorusse, notamment dans cette ligne de contact avec la Pologne, pourraient susciter éventuellement par des provocations ou une proximité sur certains points de contact une réaction polonaise”, envisage-t-il. “C’est un cas de figure qu’il ne faut surtout pas négliger et les instances politiques polonaises ne prennent pas du tout cette hypothèse à la légère” conclut-il.