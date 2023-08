Evgueni Prigojine, l’homme dévoué et sans scrupule devenu traître

À qui fait-il référence ? Pour la presse russe en exil, il n’y a aucun doute : c’est une référence au surnom "Papy bunkérisé" attribué à Vladimir Poutine par les Russes depuis le Covid. Or, on ne critique pas Vladimir Poutine publiquement en Russie. Evegueni Prigojine vient d’en faire l’éclatante démonstration. Acte ultime et théâtral d’une relation curieusement passionnelle.

Après la prison, la restauration

Les services de renseignement américains ont longtemps cru qu’Evgueni Prigojine faisait partie de ceux qui pouvaient appeler le président russe sur son téléphone. Cet homme de 61 ans, marié, père de deux enfants, fait (ou faisait) partie de "la bande de Saint-Pétersbourg", ces proches du Président qui ont grandi politiquement et financièrement à ses côtés et l’ont aidé à se faire propulser à la tête du Kremlin.

Son parcours a commencé comme celui de Vladimir Poutine. L’un étudiait le droit, l’autre se destinait aussi à une vie droite, celle d’un sportif de haut niveau. Evgueni Prigojine rêvait de devenir skieur de fond professionnel. C’est finalement en prison qu’il est allé, près de dix ans.

Dans les années 1970, il a cambriolé, volé et agressé un certain nombre de grands-mères. Tout juste libéré pour profiter des sauvages années 1990, celui qui allait bientôt nourrir le Kremlin a commencé par vendre des hot-dogs et des crêpes. Puis il a ouvert des restaurants vite devenus populaires. Son ascension a été très rapide. Dès 1993, l’ancien délinquant s’est retrouvé à la tête d’un casino, Konti. C’est certainement à ce moment qu’il a rencontré le président russe, alors en charge des relations entre les casinos et la mairie de Saint-Pétersbourg.

Prigojine est, à chaque fois, sur les photos, derrière Georges Bush ou l’ancien président français Jacques Chirac. Vladimir Poutine apparaît ensuite à plusieurs reprises attablé dans la péniche-restaurant de Saint-Pétersbourg du jeune entrepreneur. C’est d’ailleurs juste en face du quai où était amarré ce bateau, de l’autre côté d’une avenue, que se trouve aujourd’hui encore le siège de Concord, sa société de restauration, au cœur de tous ses business.

C’est également dans un de ces restaurants qui jouxtent ces locaux que le blogueur nationaliste Vladlen Tatarski a été assassiné le 2 avril dernier. Certaines mauvaises langues y ont vu un message passé par le Kremlin au cuisinier habitué à insulter l’ensemble de l’état-major militaire russe sur ses réseaux sociaux.

Séducteur et ultra-violent

Pourtant, dans les années 2000, sa proximité avec le chef du Kremlin a vite payé. Prigojine s’est vu attribuer tous les appels d’offres juteux du pays. Il nourrit désormais l’armée, les écoles des grandes villes, et surtout, Vladimir Poutine. Tel un chef de mafia qui sait être drôle, séducteur et ultra-violent quand nécessaire, il contrôle tout personnellement. Quand quelque chose ne va pas, il n’hésite pas à prendre une heure pour aller tabasser ses employés dans les bois.

En 2003, il a écrit un livre pour enfants avec sa fille, par ailleurs habituée des concours hippiques belges. Au Kremlin, on aime ce genre de personnages dévoués et sans scrupule. Evgueni Prigojine a vite pris du galon et obtenu ses premiers contrats secrets. En 2013, il a créé des agences de presse dans la région de Kharkiv, en Ukraine et en Crimée. Une façon de préparer le terrain à une déstabilisation militaire de la région. Dans le même temps, il désinformait maladroitement l’ouest avec son Internet Research Agency et ses 1 000 employés. Cette "usine à trolls" diffusait de fausses informations mal formulées sur les réseaux sociaux occidentaux. La même année, il créait le groupe Wagner avec un ami néonazi - Dmitri Outkine - qui figurait lui aussi à bord de l’avion qui s’est écrasé mercredi soir et aurait donc lui aussi trouvé la mort, selon les médias russes.

Wagner et confrontation

Cette société paramilitaire illégale en Russie, mais financée par le ministère de la Défense russe, a rapidement été envoyée en Ukraine pour armer les rebelles et pousser à la guerre. Devant le succès de l’opération, les troupes ont été gonflées et envoyées en Libye puis en Syrie. C’est finalement Wagner qui a fait les premiers pas de la reconquête de l’Afrique par la Russie. Ces mercenaires y font la guerre et sont rendus responsables de centaines d’exactions. Ils sont l’armée secrète du président russe.

De quoi rendre Evgueni Prigojine riche et influent. Depuis 2022, le cuisinier s’arrange pour placer ses mercenaires dans toutes les batailles du Donbass. Face à une armée russe corrompue et incapable de communiquer efficacement, il se pose en patriote en chef sur les réseaux sociaux et se filme sur le front. Son influence devient politique et donc dangereuse pour Vladimir Poutine qui l’aurait fait interdire des médias d’État. Ça ne suffit pas, le samedi 24 juin, l’efficace mais turbulent disciple marche littéralement vers Moscou avec une partie de ses hommes. Il s’arrête avant d’avoir atteint la capitale, mais la confrontation est claire, brutale, à l’image du personnage. Beaucoup s’étonnent alors que Vladimir Poutine lui laisse la vie sauve, le laissant filer en Biélorussie puis en Afrique. Ce mercredi soir, ils ont peut-être eu leur réponse.