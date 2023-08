Comme on le sait, le moral des troupes lors d’un conflit est essentiel sur le front. Et selon l’ISW, Institute for the Study of War (Institut qui étudie les guerres), le moral des soldats russes dégringole au fur et à mesure du conflit. Ils arrivent à cette conclusion en étudiant les informations dévoilées sur les blogs des troupes russes.

Sur le champ de bataille, une pénurie de véhicules affecte les opérations de l’armée russe dans l’est de l’Ukraine. Un manque de véhicules légers signifie que les opérations et le déploiement de matériel sont très compliqués. Un poids lourd pour les soldats russes.

À lire aussi

Selon un blogueur, l’armée russe réquisitionnerait les véhicules des soldats via le ministère de la Défense. Ces véhicules sont alors utilisés sur le front partout ailleurs. “Les commandants russes punissent régulièrement les soldats qui ne rendent pas leurs véhicules pour des infractions administratives mineures, et les soldats russes ont l’impression de 'faire la guerre' à leurs commandants”, explique l’ISW dans des propos relayés par HLN.

D’autres soucis de matériel entravent les soldats russes qui se battent avec du matériel des années 50. Comme des D-20, des obusiers à chargement manuel qui doivent être remorqués et qui ont été fabriqués à l’époque de l’URSS.

Cependant, tout ne serait pas noir sur le front pour l’armée russe. Les unités d’artillerie sont beaucoup plus performantes qu’il y a un an, peut-être parce que les soldats mobilisés (qui n’avaient aucune expérience) ont appris de leurs erreurs et peuvent donc frapper avec plus de précision. Selon ISW, l’enlisement du conflit ne fera qu’aggraver la situation.