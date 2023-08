Contacté par l'AFP, le ministère norvégien de la Défense n'a, par la voie d'une porte-parole, voulu "ni confirmer ni démentir" cette information.

Celle-ci émerge au moment où le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre effectue une visite surprise à Kiev ce jeudi, jour de la fête de l'Indépendance en Ukraine.

Sur les 57 F-16 norvégiens officiellement offerts à la vente, 32 ont déjà été vendus à la Roumanie et 12 autres ont été cédés au groupe privé américain Draken International sans être encore livrés.

Si les informations des chaînes NRK et TV2 et du journal Aftenposten devaient être confirmées, la Norvège deviendrait le troisième pays à s'engager à fournir des F-16 à l'Ukraine après les Pays-Bas et le Danemark.