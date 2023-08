Mme Baerbock a néanmoins affirmé que l'incident démontrait une fois de plus qu'"un système, un pouvoir, une dictature construits sur la violence, ne peuvent que recourir à la violence en interne". La ministre a également rappelé que Evguéni Prigojine et son organisation de mercenaires étaient responsables d'actes atroces "contre le peuple ukrainien et dans plusieurs pays d'Afrique".

Interrogée sur l'avenir de Wagner, Annalena Baerbock a exprimé sa crainte que "la Russie poursuive son jeu cynique, avec ou sans Wagner, non seulement en Ukraine, mais surtout en Afrique".

"Ce n'est pas un hasard que le monde entier regarde maintenant vers le Kremlin quand un ex-proche de Poutine en disgrâce tombe littéralement subitement du ciel deux mois après avoir tenté une rébellion", a également souligné la cheffe allemande de la diplomatie. "Nous connaissons ce modèle dans la Russie de Poutine, les décès et les suicides douteux, les défenestrations, tous non élucidés, tout cela souligne un système de pouvoir dictatorial qui ne connaît que la violence en interne et à l'extérieur"

La mort du chef de l'organisation de mercenaires n'a été confirmée par aucune source indépendante. Son nom figurait parmi ceux des passagers de l'avion abattu mais son corps n'a pas encore été identifié. Le compte Telegram Grey Zone, liée à Wagner, et l'agence russe du transport aérien ont cependant affirmé que l'homme était bien décédé dans le crash.