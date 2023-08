Qui est Dmitri Outkine, le mystérieux combattant décédé dans le crash de l'avion de Prigojine (Portrait)

Il demandait ensuite aux hommes de se comporter de "façon fraternelle"avec les Bélarusses, qui "nous ont accueillis non seulement en héros, mais en frères". Enfin, Prigojine passait la parole "au commandant qui nous a donné le nom 'les Wagners'". Le visage n’apparaissait pas non plus, mais un homme au débit un peu pâteux et traînant s’adressait à l’assemblée : "Merci les gars, merci pour votre travail. Grâce à ce travail, putain, la SMP Wagner est connue dans le monde entier". Tonnerre d’applaudissements. "Ce n’est pas la fin, ce n’est que le début du plus grand job du monde qui va être fait bientôt. Et 'welcome to hell' [en anglais dans le texte, ndlr]." Nouvelle ovation.

Bien que le nom de Dmitri Outkine, alias Wagner, soit associé depuis toujours à la SMP et ses faits d’armes, jamais l’ancien commandant du renseignement militaire (GRU) qui a donné son nom à la compagnie militaire financée par Evgueni Prigojine n’était apparu en public, et encore moins pris la parole. Le fan du IIIe Reich – Richard Wagner était le compositeur préféré d’Hitler – avait choisi de rester discret, ne laissant que de rares indices sur son passage. Ce mercredi, sur le coup de 20h20 dans la capitale russe, le gouverneur de la région de Tver affirmait Dmitri Outkine figurait sur la liste des passagers de l'avion qui s'est écrasé, au même titre qu'Evgueni Prigojine. Que sait-on de lui ?

Quelques rares photos laissent entrevoir le physique impressionnant de l’homme qui était âgé de 53 ans : tatouages "SS" et aigle nazi dans le cou et sur le torse, il était chauve et immense. Né en Ukraine soviétique, il était lieutenant-colonel dans l’armée russe pendant les deux guerres de Tchétchénie (1994-1996 et 1999-2009), détaille le site d’investigation Bellingcat. Au début des années 2000, alors que le nombre d’opérations militaires diminue autour de Grozny, Outkine est transféré à Petchory, dans la région de Pskov, à la frontière estonienne. Il y sert pendant dix ans en tant que commandant du GRU, les services secrets militaires russes, sans être pleinement satisfait de sa situation, d’après son épouse, dont il divorce à cette période. Outkine éprouve alors des difficultés à s’intégrer à la vie civile et préférerait être au front. "Il est un guerrier par nature", livre Elena Shcherbinina au média en ligne Gazeta.ru.

À lire aussi

Première milice

On le retrouve ensuite, en 2013, pour la première fois, mêlé aux activités d’une société militaire privée, Slavonic Corps – enregistrée à Hongkong –, créée pour agir en Syrie, où Moscou soutient le régime, en pleine guerre civile depuis deux ans. Outkine fait alors partie des "employés" de ce groupe, mais ne figure pas dans le commandement, retrace Bellingcat. La seule action connue de cette milice en Syrie est une bataille, fin 2013, qui s’est terminée par une défaite des mercenaires face à des combattants proches d’Al-Qaeda. A leur retour en Russie, plusieurs membres du Slavonic Corps sont arrêtés par le FSB, services de sécurité russes, pour guerre illégale à l’étranger. On ne sait pas si Outkine a été pris dans le coup de filet. On retrouve en revanche un CV qu’il aurait lui-même publié à cette période, entre fin 2013 et début 2014, dans lequel il se présente comme un "chef d’équipe" avec une "bonne communication" et capable de "remplir des tâches données avec succès". Débutant en allemand, bon avec les armes. Il y est également assuré que toutes ses activités sont parfaitement légales, même si la loi russe interdit le mercenariat.

Outkine retrouve vite du travail avec bon nombre de ses confrères mercenaires, cette fois en Ukraine en 2014. Moscou a besoin de bras pour constituer et renforcer un soulèvement séparatiste dans le Donbass et en Crimée. Déployer des mercenaires indépendants est d’autant plus pratique que le pouvoir peut entièrement nier leur existence, puisque leur activité est illégale. C’est dans ce contexte que naît la milice Wagner. Les liens entre Prigojine et Outkine, qui remonteraient à cette époque, sont indéniables. Au moment de l’annexion de la Crimée par le Kremlin, en mars 2014, les mercenaires et la légende de la milice Wagner sont déjà présents.

Disparition

Pendant deux ans, entre 2014 et 2016, Outkine disparaît complètement des radars. A tel point que son ex-épouse, Elena Shcherbinina, dépose un dossier en 2015 pour participer à l’émission télévisée Wait for Me, qui aide à retrouver des personnes disparues, révèle Gazeta.ru. En mars l’année suivante, le mercenaire réapparaît et retourne en Syrie sous la bannière de Wagner, pour aider les forces syriennes et russes à reprendre la ville de Palmyre aux islamistes de Daech. Neuf mois plus tard, il rentre à Moscou. Il est reçu au Kremlin pour se faire décorer de l’ordre du Courage par le Président en personne. De cet événement reste l’une des seules photos connues de Dmitri Outkine, qui servira à illustrer presque tous les sujets qui lui seront consacrés ultérieurement : aux côtés de trois autres gradés et de Vladimir Poutine, médaille sur la poitrine, Outkine dépasse d’une bonne tête tous les généraux, et largement le 1,70 m du président. Après cet épisode, commenté par de nombreux médias russes indépendants, Dmitri Outkine disparaît de nouveau.

Dmitri Outkine à droite de l'image ©DR

Son nom est évoqué à deux reprises après 2016. En 2017, quand un certain Dmitri Valierevitch Outkine est nommé nouveau président de Concord Management and Consulting, entreprise détenue par Prigojine. Bellingcat révèle la supercherie : il ne s’agit pas du véritable Outkine. C’est un autre individu, originaire de Saint-Pétersbourg, qui a légalement changé de nom pour emprunter celui de "Wagner" et laisser croire que l’ancien militaire a pris la tête de la Concord. Le même stratagème d’usurpation d’identité est réalisé une nouvelle fois en 2018, par un second homme qui emprunte le patronyme d’Outkine, raconte le site Bellingcat.

Le vrai Dmitri Outkine réapparaît en 2023, visé par les sanctions américaines contre la milice Wagner pour sa participation à l’offensive russe en Ukraine. C’est lui qui a mené les milliers d’hommes en colonne armée vers le Kremlin, le 24 juin.