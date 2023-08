Xavier Tytelman sur le crash aérien du jet privé de Prigojine: "Je n’ai aucun doute sur ce qu’il s’est passé"

Les causes de l’accident ne sont pas encore claires : les autorités russes ont déclaré qu’elles menaient une enquête et des opérations de recherche. Beaucoup ne se font pas trop d’illusions sur les résultats de ces investigations. “Il ne faut rien attendre, explique Xavier Tytelman, l’expert aéronautique. Les Russes truquent même les enquêtes à l’étranger, comme celle du crash du vol MH17 où ils ont continué à affirmer que l’avion avait été descendu par un chasseur ukrainien alors que toutes les preuves les incriminaient”.

”On voit que l’aile droite de l’avion est arrachée”

Faute d’accès sur les lieux du crash, les experts occidentaux décortiquent depuis mercredi soir les images de ce crash survenu au nord-ouest de Moscou. Selon M. Tytelman, il faut prendre en compte trois paramètres pour comprendre ce qu’il s’est passé. “Premièrement, il faut écouter les témoins. Certains expliquent avoir entendu deux explosions et le bruit d’un missile. Sur certaines vidéos, on voit aussi que l’aile droite de l’avion est arrachée. Il laisse une traînée blanche derrière lui, ce qui pourrait être du carburant qui s’échappe. L’avion a donc subi soit un choc, soit une explosion”. D’autres détails ont interpellé notre spécialiste. On voit surtout d’autres fumées qui ressemblent à la propulsion et l’explosion d’un missile anti-aérien. Enfin, si on examine les photos des débris au sol, on constate aussi qu’il y a des impacts multiples spécifiques à ceux d’une explosion par un missile”. Bref, pour Xavier Tytelman, l’avion a été abattu par un missile anti-aérien. “Je n’ai aucun doute sur ce qu’il s’est passé”.

”L’avion a été dévié de sa route aérienne prévue”

S’agit-il d’une bavure de la défense anti-aérienne russe ? Xavier Tytelman n’y croit pas trop. “On voit que l’avion a été dévié de sa route aérienne prévue, peut-être pour l’éloigner du trafic et pouvoir mieux l’intercepter. Cela peut être aussi l’œuvre d’une milice. Mais il fallait quand même savoir qui était à l’intérieur de l’avion, à quelle heure il partait, quelle trajectoire il prenait,… Je ne vois pas qui d’autre que l’État russe peut être derrière ce tir”

Notons que d’autres experts n’excluent, pour le moment, pas une explosion provoquée par une bombe à l’intérieur de l’avion. “Un avion de ce type ne tombe pas du ciel de manière catastrophique sans qu’il ne se passe quelque chose de très inhabituel”, a ainsi expliqué Miles O’Brien à nos confrères de CNN. Le spécialiste américain évoque une explosion “à l’intérieur ou à l’extérieur de l’avion”. Xavier Tytelman maintient lui sa position. “Les impacts sur les débris au sol sont clairement ceux d’un missile”.

Un seul accident de ce modèle

La défaillance technique de l’appareil est en tout cas exclue par tous les experts, même si le constructeur d’avions brésilien Embraer a déclaré qu’il respectait toutes les sanctions internationales imposées à la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Théoriquement, le jet privé n’a ainsi pas eu de maintenance agréée par le constructeur brésilien depuis février 2022. Entré en service en 2002, l’Embraer Legacy 600 a été produit à près de 300 exemplaires. Il n’a connu qu’un seul accident, survenu en 2006, lorsqu’un de ces modèles s’est écrasé sur un Boeing 737 de la compagnie GOL alors qu’il quittait l’usine Embraer au Brésil. Malgré les dommages subis par l’avion, le pilote a pu atterrir et il n’y a pas eu de morts ni de blessés. L’enquête a finalement attribué la responsabilité de l’accident à l’équipage du Legacy plutôt qu’à une défaillance mécanique.