"Je connais Poutine": le président biélorusse Loukachenko donne un avis tranché suite à la mort de Prigojine

Poutine sort du silence sur la mort de Prigojine: "C'était un homme au destin compliqué, qui a commis de graves erreurs " (VIDÉO)

L'agence russe pour le transport aérien Rossaviatsia avait confirmé qu'Evguéni Prigojine se trouvait à bord de l'avion effectuant un vol entre Moscou et Saint-Pétersbourg et qui s'est écrasé en début de soirée mercredi dans la région de Tver. Aucun des sept passagers et trois membres d'équipages n'a survécu.