À présent, une nouvelle théorie émerge : il y aurait pu y avoir une bombe à l’intérieur de l’avion. Patrick Ryder, porte-parole du Pentagone, a déjà rejeté l’hypothèse d’un missile antiaérien, comme le rapporte le New York Times. Les rapports préliminaires des services de renseignement suggèrent qu’il y a eu une explosion à bord de l’avion.

Une chaîne Telegram a par ailleurs rapporté que le réfrigérateur qui se trouvait dans l’avion pouvait représenter un danger, comme on peut le lire dans les colonnes du Daily Mail. “Un réfrigérateur commandé aux États-Unis a été endommagé à l’aéroport de Moscou, écrit-on. Un nouveau réfrigérateur a donc été commandé. Cependant, on ignore sa provenance et qui s’est occupé de son installation. Les experts avancent l’hypothèse d’une bombe placée à l’intérieur.”

Le matin précédant l’accident, deux personnes ont pu visiter l’avion parce qu’elles disaient vouloir l’acheter. La chaîne Telegram renseigne qu'“ils étaient prêts à mettre 5 millions d’euros sur la table pour l’acheter”. “Ils sont arrivés dans une Mercedes et sont passés par les détecteurs de métaux. Pour leur permettre d’accéder à bord, leurs noms figuraient également sur la liste des passagers. De cette manière, ils ont pu contourner les contrôles en douceur”. Ils ont ensuite eu une heure au sein de l’avion, lors de laquelle il aurait pu se passer quelque chose. “Ils étaient au courant que Prigojine prendrait cet avion le 23 août. Et pourtant, pour eux, toutes les précautions ont été ignorées”, peut-on lire.

La chaîne Telegram a cependant réussi à identifier les deux individus, qui sont Alexandra Yulina et Sergeï Klokotov. Ils sont deux hauts responsables d’une société spécialisée dans la vente d’avions d’affaires de luxe.