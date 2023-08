Les F-16 livrés à l’Ukraine par l’Europe arriveront-ils trop tard?

Dix fois moins importante que celle de l’ennemi, la flotte ukrainienne est encore composée de vieux MiG-29 et Su-27, soit des vestiges de l’attirail soviétique. Le F-16 développé par l’Américain Lockheed Martin dans les années 70 n’est pas de prime jeunesse non plus, mais il a l’immense avantage d’être nettement plus évolué, multitâches et disponible, puisque 2 300 unités sont actuellement en service dans une vingtaine de pays à travers le monde. En théorie, l’Ukraine vient donc de faire une fort belle opération. Dans les faits, la tâche s’annonce plus compliquée.

Des conditions préalables

On ne sait d’abord pas précisément quand les avions de chasse seront livrés ni en quelle quantité. Prudents, les Pays-Bas n’ont pas donné le moindre chiffre. Le pays possède officiellement 42 unités, mais 18 d’entre elles ont été déclassées, et les chasseurs encore en activité ne devraient pas être transférés aux Ukrainiens avant la fin de l’année 2024. Côté danois, la Première ministre Mette Frederiksen a été plus précise en annonçant l’envoi de 19 avions, dont six seront livrés fin de l’année, huit en 2024 et cinq l’année suivante.

À lire aussi

Comme le disait son homologue néerlandais Mark Rutte aux côtés de Volodymyr Zelensky, dimanche matin : “Un certain nombre de conditions préalables doivent d’abord être remplies”. “Des promesses ont été faites” commente le général français Jean-Claude Allard, chercheur associé à l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS). “Les pays sont d’accord de donner leur F-16 parce que leur flotte doit être remplacée par des F-35. Mais il faut encore attendre que ceux-ci sortent d’usine, et ce n’est pas pour tout de suite”.

Un soutien trop tardif ?

Plus fondamentalement, se pose surtout la question de la formation des pilotes ukrainiens. Il faut de long mois – quatre à six mois, voire davantage, selon les sources – pour former un pilote professionnel au maniement d’un F-16. Plus encore pour que ce pilote maîtrise toutes ses fonctionnalités. Plusieurs éléments ukrainiens suivent d’ores et déjà des formations aux États-Unis, la Grèce a proposé en début de semaine d’en accueillir d’autres, tout comme la France et un certain nombre de pays européens. Mais ce processus prendra du temps, sans oublier tous les autres collaborateurs nécessaires : la dizaine de techniciens requis au sol, les contrôleurs aériens, les officiers radaristes…

Ce qui pose fondamentalement une question : ce soutien militaire occidental arrive-t-il trop tard ? “De toute façon, tout arrive trop tard” commente avec philosophie Jean-Claude Allard. “Il est évident que, si dès les premiers mois de la guerre, l’armée ukrainienne avait pu rehausser son d’armement au niveau russe, elle ne serait pas dans la situation actuelle […]. La Russie occupe 20 % du territoire ukrainien. Elle a fortifié ses positions de manière assez extraordinaire et s’est mise dans une situation de “j’y suis, j’y reste”. D’ici la fin de l’année, il ne se passera plus grand-chose sur la ligne de front”.

La meilleure défense… c’est la défense

Contrairement à ce que l'on aurait pu imaginer, cette future livraison de F-16 poursuit avant tout un objectif défensif. Il s’agit moins d’attaquer les forces russes que de leur résister sur la ligne de front. Les Américains ont d’ailleurs longtemps mis leur veto à l’envoi des F-16 sur place, parce qu’ils estiment précisément que face à la supériorité des forces russes, la meilleure approche consiste non pas à tenter de prendre le dessus, mais à contrecarrer toute velléité de s’emparer de l’espace aérien à l’aide de missiles sol-air, systèmes de brouillage et d'autres outils de défense antiaérienne. Ils ont fini par céder car, sans la présence d’avions de chasse, ce “bouclier aérien” demeurait incomplet et de plus en plus fragilisé.

À lire aussi

Un schéma tactique élaboré ou rien

”Les modes de défense sol-air ukrainiens ont été fortement mis à contribution” commente le chercheur associé à l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS). “Ils ont en outre été sérieusement attaqués par les Russes. Lorsqu’on dispose d’un système incomplet, tous les chaînons sont vulnérables, dès qu’une batterie antiaérienne tire, elle peut se faire détecter”.

“L’autre faille, poursuit Jean-Luc Allard, c’est qu’il faut être capable de couvrir l’entièreté du territoire pour demeurer efficace. Or, les Russes ont attaqué les villes, notamment Kharkiv, Odessa et Kiev. Pour les défendre, les Ukrainiens ont déployé une partie de leurs moyens antiaériens dans leurs agglomérations. Soit autant de moyens qui ne se trouvent plus sur la ligne de front. Lorsqu'ils seront intégrés dans un schéma tactique élaboré et coordonné reliant tous les acteurs au sol et dans les airs, les F-16 pourront viser les troupes ennemies, tirer dans la profondeur et faire du combat anti-avions”.

Attention aux armées occidentales

Plus le nombre d’avions est important, plus ce système est efficace. Le porte-parole de l’aviation ukrainienne, Yuriy Ignat évoquait lundi la nécessité de trouver 128 avions de chasse pour remplacer la flotte existante. Vu l’offre occidentale actuelle, on demeure loin du compte. “Il ne faut pas oublier, avance Jean-Claude Allard, qu’avec les F-16, on commence à toucher au parc en activité des armées. On affaiblit potentiellement les armées occidentales, avec – toujours – l’idée qu’elles puissent un jour être elles-mêmes sollicitées”.

Selon le général Jams Hecker, chef de l’aviation américaine en Europe, “bâtir quelques escadrons F-16 et les rendre suffisamment prêts […] pourrait prendre quatre ou cinq ans”. Les analystes en stratégie militaire s’accordent tous pour dire qu’à court ou moyen terme, cette livraison ne changera pas fondamentalement le cours de la guerre. Occidentaux comme Ukrainiens se préparent désormais à un conflit de type long.