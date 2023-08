Invasion de l'Ukraine: un exercice militaire russe sans doute annulé en raison d'une pénurie de soldats

Depuis 2010, ces exercices étaient organisés à tour de rôle aux quatre coins du pays, mais à partir de 2021, Moscou s'est avant tout concentré sur l'ouest du territoire, arguant qu'elle était menacée par l'Otan.

Zapad 2021 reste l'exercice le plus important jamais organisé depuis la chute de l'Union soviétique, indique le ministère britannique. Quelque 200.000 militaires, 80 avions et hélicoptères, 760 véhicules militaires et 15 navires avaient pris part à ces démonstrations de force. L'opération, à laquelle avait participé le Bélarus, avait alarmé les pays voisins et l'Occident.

D'après Londres, "la sous-performance de l'armée russe en Ukraine" a mis en évidence que les exercices stratégiques "ont eu une valeur d'entraînement limitée et sont en grande partie du spectacle". "La Russie a très probablement abandonné Zapad-23 en raison d'une disponibilité insuffisante de personnel et d'équipements", peut-on lire sur X, l'ancien Twitter.

Selon Londres, il se pourrait également que les dirigeants russes craignent d'être la cible de critiques à cause de l'organisation d'un exercice militaire en temps de guerre.

Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, le 24 février 2022, le ministère britannique de la Défense publie quotidiennement des mises à jour sur la situation en Ukraine, en se basant sur les informations des services de renseignement. Moscou accuse Londres de propager de la désinformation.