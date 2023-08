Quand la Russie fait appel à des espions “maladroits” : “On m’a signalé leur comportement étrange”

Comme le raconte le journal Le Monde, la Pologne a démantelé en mars dernier une cellule d’espionnage russe à Rzerzow, ville située à la frontière avec l’Ukraine où transitent de nombreux convois chargés de matériel destiné aux soldats de Zelensky. Composée d’une douzaine d’agents “amateurs” de 20 à 62 ans, la faction s’était très vite fait remarquer par les locaux. “Vers le mois de février, des loueurs de voitures et de vélos sont venus me voir à la mairie pour signaler le comportement étrange de certains clients qui revenaient régulièrement : parmi eux, il y avait des Biélorusses installés dans notre région, mais il n’est pas simple de faire la distinction entre des dissidents et des agents provocateurs”, a détaillé le maire de Rzerzow au Monde.

Les achats de ces “espions maladroits” n’avaient pas tardé également à éveiller les soupçons. À raison. Une vague de perquisitions a permis aux autorités de mettre la main notamment sur des traceurs GPS et des minicaméras… Les douze agents amateurs, peu vigilants, ont été arrêtés dans la foulée. Parmi ceux-ci, aucun prorusse ou radical. Plutôt éloignés de tout engagement politique, ces hommes n’œuvraient que dans un intérêt financier. “Ce sont des gens auxquels on demande d’observer et de rapporter des informations contre de l’argent”, a conclu Stanislaw Zaryn, vice-ministre coordinateur des services spéciaux polonais au Monde. “[…] Nous savons que les Russes utiliseront tous les moyens pour s’infiltrer.”