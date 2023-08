Aide militaire de l'Europe à l'Ukraine: à quand une enveloppe juste pour Kiev ?

Jusqu'ici, le remboursement partiel des armes livrées par les États membres à l'Ukraine s'est déroulé via la Facilité européenne pour la paix (FEP). L'enveloppe initiale prévue pour cet instrument "extrabudgétaire" (abondé directement par les Vingt-sept) était de 5,7 milliards d'euros jusqu'en 2027. Elle a été gonflée par à-coups à 12 milliards d'euros, pour répondre aux énormes besoins de Kiev. Mais chaque nouvelle tranche d'aide dévolue à l'Ukraine a dû être approuvée à l'unanimité. La huitième, de 500 millions d'euros, est d'ailleurs toujours bloquée par la Hongrie. "L'idée est d'offrir plus de prévisibilité à l'Ukraine alors que pour l'instant, c'est un peu le Télévie tous les mois", résume un diplomate européen. D'autant que les États membres fournissent progressivement ce qu'ils peuvent - tant du point de vue du stock disponible que des contraintes politiques ou budgétaires - comme armement à Kiev. Mais mettre sur pied ce fonds pour l'Ukraine ne sera pas chose aisée. "Cela exigera des manœuvres budgétaires significatives", note la même source. Surtout pour les plus grands États comme l'Allemagne, qui auront proportionnellement le plus à mettre dans l'enveloppe. Certains préfèrent donc attendre et lier ce débat à celui sur les 50 milliards d'euros que la Commission veut prévoir, pour Kiev, dans le budget pluriannuel (2021-2027).

La FEP, "ce n'est pas que pour l'Ukraine" , avait rappelé en juin M. Borrell, citant des "activités en Afrique". En créant un fonds spécifique pour Kiev, l'ambition de l'UE est aussi d'utiliser davantage la FEP pour agir et "prévenir les conflits" sur d'autres théâtres du monde.