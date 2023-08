"Tout a déjà été aplani et nettoyé": les révélations intrigantes de CNN sur le lieu du crash d’avion de Prigojine

"La tendance actuelle en Russie est clairement à la radicalisation" : Vladimir Poutine, le meilleur du pire ?

Engagé dans une guerre qu’il pensait remporter rapidement, Vladimir Poutine et son armée s’enlisent dans un conflit dont on ne voit plus l’issue. Impitoyable, le président russe se montre toutefois déterminé à remporter la victoire et à conserver le pouvoir. Mais pour combien de temps ? Et avec quelle possible relève ? Analyse avec Kris Quanten, professeur d’histoire militaire à l’école Royale Militaire (ERM).