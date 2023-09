Ces tireurs d’élite ukrainiens tentent d’éliminer les principaux commandants russes : “Nous sommes invisibles”

Il suffit d’une balle pour qu’une décision militaire soit reportée de plusieurs heures, voire de plusieurs jours. “Si des soldats se préparent à attaquer et que leur lieutenant est touché, l’unité toute entière peut tomber dans le désarroi”, a expliqué le général de division à la retraite de l’armée américaine au Wall Street Journal. Les officiers russes seraient d’ailleurs facilement identifiables, notamment grâce aux bottes qu’ils portent.

Cette équipe de tireurs d’élite se fait appeler “Devils and Angels” (”Diables et anges”) et s’entraîne près de la ville ukrainienne de Bakhmout, toujours selon les informations du Wall Street Journal. Les soldats y travaillent l’adresse au tir et leurs déplacements, en toute discrétion. “Nous opérons silencieusement, nous sommes invisibles”, prévient Fhisher, un des tireurs d’élite de l’unité.

Le rôle des tireurs d’élite est crucial dans cette guerre. Pas plus tard qu’en juin, un tireur ukrainien a abattu Vladimir Andonov, un membre très important de la milice Wagner. Mark Cancian, conseiller principal au Center for Strategic and International Studies (”Centre d’études stratégiques et internationales”), estime que “le rôle des tireurs d’élite devient encore plus important lorsque les lignes de front sont quasi figées, comme cela semble être le cas en Ukraine ces derniers mois.”

