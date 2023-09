Guerre en Ukraine : la petite brèche qui peut faire mal à la Russie

Des propos qui illustrent la frustration, mais aussi la détermination des Ukrainiens à l’égard de leurs alliés occidentaux, alors que le pays est plus que jamais en demande d’armes et de munitions supplémentaires.

Or, certains partenaires européens, comme l’Allemagne, ne se hâtent pas pour soutenir la contre-offensive actuelle. Une critique sans doute aussi adressée aux médias occidentaux, qui commentent assidûment, depuis plus de deux mois, des combats où chaque centimètre est durement arraché à l’adversaire. "Je recommanderais à tous les critiques de se taire. Venez en Ukraine et essayez de libérer un centimètre carré par vous-même", a justement lâché Kouleba depuis l’Espagne, sans toutefois se départir d’un léger sourire - quelque peu amer.

Brèche

Si Kouleba se montre aussi acide, c’est aussi parce que, depuis quelques jours, la fameuse contre-offensive connaît un léger mieux. Précisément en direction du sud, dans la région de Zaproijjia, où les forces ukrainiennes sont parvenues à ouvrir une petite brèche dans la première ligne de défense russe. Un exploit qui doit se confirmer dans la durée et surtout dans la profondeur des territoires occupés.

"Les forces ukrainiennes ont poursuivi leurs opérations offensives dans l’ouest de l’oblast de Zaporizhia et auraient avancé le 31 août", avance ainsi l’Institut pour d’étude de la guerre américain (ISW) dans son rapport du 31 août, citant la vice-ministre ukrainienne de la Défense, l’état-major général ukrainien et divers blogueurs militaires russes.

Et pour cause, "les forces ukrainiennes ont poursuivi leurs opérations offensives dans la direction de Melitopol (ouest de l’oblast de Zaporijjia) et ont obtenu des succès indéterminés dans cette direction", précise l’ISW, tout en gageant qu’une partie des offensives en cours seraient essentiellement des opérations de reconnaissances, comme le clament les blogueurs militaires russes.

Renforts russes

Toujours est-il que, dans la région, des images satellitaires font état de renforcements russes non seulement près de la ligne de front, mais aussi en profondeur, entre Melitopol et Marioupol. Signe que la faiblesse défensive recherchée de longue date par les Ukrainiens se trouve sans doute dans cette zone.

Une percée ukrainienne dans cette direction serait fâcheuse pour les Russes, qui verraient le front au sud et à l’ouest, actuellement délimité par le fleuve Dniepr, coupé en deux. À cet égard, la prise du petit village de Robotyne cette semaine, qui ouvre des perspectives vers la ville stratégique de Tokmak, l’un des principaux objectifs ukrainiens, a donné du baume au cœur à l’état-major ukrainien, qui n’a pas manqué de s’en réjouir.

Drones contre missiles

Mais il reste du chemin à parcourir pour faire de cette contre-offensive un succès, d’autant que l’hiver approche. À l’est (Koupiansk, Bakhmout), les opérations offensives russes se succèdent, tout comme les bombardements le long de la ligne de front mais aussi en profondeur, jusque dans le centre du pays, causant presque quotidiennement des morts et des blessés.

L’Ukraine y répond avec de plus en plus d’attaques au drone en territoire russe. Une autre forme de contre-offensive parfaitement assumée : ce vendredi, Kiev a confirmé avoir attaqué l’aéroport de Pskov (à l’ouest), mais surtout l’avoir fait depuis le territoire russe. Une première.