Mouvements suspects, substance blanche...: une piste semble être privilégiée concernant le crash de l'avion de Prigojine

Chargé de l’enquête sur les raisons du crash de cet avion, ce même comité n’a pas encore communiqué sur des pistes privilégiées parmi les quatre scénarios possibles : un tir de missile, la pose d’une bombe interne à l’avion, un sabotage de l’appareil ou une erreur de pilotage. Selon un témoignage d’une «source dans les forces de l’ordre» récolté le soir de l’accident par le média russe RBC, «toutes les versions de ce qui a pu se passer sont envisagées, y compris l’erreur de pilotage, les problèmes techniques et les influences extérieures».

Sur la base d’analyse des images de la chute de l’avion et des débris au sol, d’avis d’experts en aviation ou de confidences d’officiels militaires, les médias russes et internationaux se sont fait les relais de théories, souvent contradictoires, sur les causes de la mort d’Evgueni Prigojine. Elles tendent désormais à plaider en faveur de la pose d’une bombe à bord du jet ou d’un sabotage de l’appareil.

Des mouvements suspects enregistrés par Flightradar24

Au lendemain du crash, le site spécialisé dans le suivi d’avions Flightradar24 a publié une note décrivant l’activité du vol emprunté par Evgueni Prigojine et ses hommes. A partir des données communiquées par le jet privé, le site observe que l’avion parti peu avant 18 heures (heure de Moscou) avait atteint une altitude stable d’environ 8 500 mètres à 18 h 10, qu’il avait maintenu à vitesse constante jusqu’à 18 h 19. Durant la minute qui suit, et qui sera la dernière enregistrée par Flightradar24, les données indiquent des mouvements suspects et une chute de plus de 3 000 mètres en 32 secondes. Lors des derniers enregistrements, l’avion ne se trouvait alors plus qu’à 6 000 mètres d’altitude.

Dans un podcast enregistré le jour de l’accident, le directeur de la communication de Flightradar24, Ian Petchenik, souligne que «de nombreuses vidéos montrent au moins de graves dommages, voire une aile manquante d’un côté de l’avion. Ces informations sur l’altitude et la vitesse verticale, combinées aux preuves visuelles, montrent qu’il est arrivé quelque chose de très grave à cet avion». Selon lui, «la probabilité statistique que ce soit un accident, qu’il s’agisse d’une panne mécanique ou quelque chose de ce genre sans influence extérieure, […] compte tenu des événements géopolitiques récents, est à peu près aussi proche de zéro».

Un avis que partage son coanimateur, le passionné d’aviation Jason Rabinowitz, puisqu’il «ne pense pas que quiconque ait vraiment l’illusion qu’il s’agit d’un simple accident. Cela serait exceptionnellement improbable dans ce cas». Les deux experts restent cependant prudents sur la cause du crash, citant uniquement les premiers éléments évoqués dans la presse anglo-saxonne, faisant mention d’un tir de missile ou une bombe à bord.

L’hypothèse du tir de missile antiaérien

Sur le canal Telegram Grey Zone, réputé proche du groupe Wagner, le crash de l’avion d’Evgueni Prigojine a été annoncé, d’abord au conditionnel mais à plusieurs reprises, comme ayant «été abattu par des tirs de défense aérienne dans le district de Bologovsky, dans la région de Tver». Après analyse des images de la chute de l’avion, ces soutiens de Wagner affirment que les traces blanches observées dans le ciel à proximité de l’avion sont «caractéristiques de la défense aérienne» et estiment alors «avec un degré de probabilité non négligeable [que] la version d’une attaque terroriste s’éloigne également, compte tenu du fait qu’il n’y a pas eu de destruction de la structure de l’avion dans les airs». S’appuyant sur ces mêmes images, le média israélien Times of Israel a également écrit qu’elles «montrent ce qui semble être la trace d’un missile antiaérien».

L’hypothèse d’un missile antiaérien a également été relayée dans la presse occidentale, en raison d’une dépêche de l’agence britannique Reuters datant du 24 août, qui rapportait dans un premier temps que «les Etats-Unis pensent qu’un missile sol-air provenant de l’intérieur de la Russie a probablement abattu l’avion censé transporter le chef mercenaire [Evgueni Prigojine] mercredi». Le média s’appuie alors sur les déclarations de «deux responsables américains jeudi [24 août]». L’agence de presse indique toutefois que leurs sources «ont souligné que ces informations étaient encore préliminaires et en cours d’examen».

Cette précaution nécessaire a ensuite fait l’objet d’une modification de la dépêche puisque dans la journée de jeudi, le porte-parole du Pentagone, Patrick Ryder, a démenti cette théorie lors d’une conférence de presse. Face aux journalistes, il a indiqué que «la presse a fait état d’un type de missile sol-air qui aurait abattu l’avion. Nous estimons que cette information est inexacte. […] Aucune information ne suggère qu’il y a eu un missile sol-air». Ce démenti a été repris par le moteur de recherche russe Yandex (équivalent de Google en Russie) sur sa page d’actualités.

S’appuyant sur les affirmations de Grey Zone, mais aussi sur la déclaration des deux officiels américains auprès de Reuters, la presse russe a également relayé la théorie d’un missile sol-air. Dans un article reprenant les différents arguments cités dans la presse en faveur et défaveur des théories expliquant le crash de l’avion, le média indépendant du pouvoir russe Meduza relève que dans l’une des vidéos, la fumée visible dans le ciel «ressemble à une traînée de condensation d’un missile antiaérien». Il cite également les témoignages de personnes sur place qui disent avoir entendu deux détonations, qui correspondraient à deux tirs de missiles, ce qui «est une pratique courante qui augmente la probabilité d’atteindre la cible». Enfin, Meduza note plus prudemment que sur certaines photographies de mauvaise qualité, on devine des traces sur les débris de l’avion qui sont semblables à des dégâts causés par une ogive de missile antiaérien.

Une opération trop compliquée

L’utilisation d’un missile sol-air pour abattre un avion dans la région de Tver, en Russie, signerait l’implication des forces armées russes dans la mort d’Evgueni Prigojine. Vendredi 25 août, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié de «mensonges absolus» les insinuations de dirigeants occidentaux accusant Vladimir Poutine d’avoir éliminé celui qui avait osé le défier, lors d’un putsch avorté le 24 juin 2023.

En plus du démenti officiel du Pentagone, l’idée selon laquelle un missile tiré depuis la Russie aurait abattu l’avion de Prigojine est remise en question par plusieurs arguments. Meduza reconnaît qu’il n’est pas aisé d’abattre un avion situé à plus de 8 000 mètres d’altitude. Le média disqualifie alors les systèmes de missiles aériens portables ou à courte portée, jugés incapables d’atteindre une telle cible. Il faudrait alors utiliser «au minimum, un complexe à moyenne portée qui doit être utilisé à proximité de la voie aérienne empruntée par l’avion», note Meduza, qui souligne alors que ce type d’armes «causeraient des dommages bien plus graves à l’avion que ce que montrent les vidéos des témoins oculaires : en cas d’impact d’une ogive de 70 kg et de 7 000 sous-munitions, un avion de cette taille pourrait difficilement tomber en un seul morceau».

Interrogé par Crimea Liberties, une filiale du média Radio Free Europe /Radio Liberty (financé par le Congrès américain et interdit en Russie), l’expert militaire Youri Fedorov partage l’avis selon lequel un tel tir n’aurait pu être réalisé que par un système antiaérien important, comme un S-300 ou S-400. Or il estime qu’une telle opération aurait impliqué un nombre trop important d’intervenants à différents niveaux de hiérarchie, ce qui aurait fait courir un risque pour son exécution.

La bombe à bord, piste privilégiée par les Etats-Unis

L’autre piste évoquée, aussi bien par la presse russe que par des officiels américains (toujours sous couvert d’anonymat) auprès des médias occidentaux comme la chaîne américaine ABC, est la pose d’une bombe à bord du jet. Si le tir ne vient pas de l’extérieur, c’est que le piège venait de l’intérieur.

Lors d’une conférence de presse, mardi 29 août, l’ambassadrice itinérante des Etats-Unis pour la Justice pénale mondiale, Beth Van Schaack, a répondu à un journaliste que «tout semble indiquer qu’il y avait une sorte d’explosif à bord de l’avion qui l’a fait s’écraser». Six jours après l’incident, cette déclaration d’une personnalité officielle, nommée à ce poste par Joe Biden, vient renforcer les témoignages d’officiels américains jusqu’alors livrés sous couvert d’anonymats au New York Times ou au Wall Street Journal, à qui ils indiquaient que les satellites américains n’ont pas détecté de tirs de missiles avant la chute de l’avion, ou que l’explosion est considérée comme la principale théorie envisagée par les services américains.

Le Wall Street Journal s’est d’ailleurs livré à une analyse vidéo poussée, publiée le 25 août, dans laquelle il s’appuie sur l’avis de trois experts en aviation et sur les témoignages de ses sources du renseignement américain. S’ils restent prudents, car ils n’ont pas pu accéder au lieu de l’accident, ces experts estiment, à rebours de l’expertise de Meduza, que «le nuage de fumée à proximité de l’avion semble être le vestige d’une explosion interne» car «un tir de missile créerait de longues traînées de fumée». Ils insistent également sur le fait que l’avion n’a perdu qu’une aile sur les images, alors qu’«un tir de missile capable d’atteindre plus de 20 000 pieds aurait brisé l’avion» et aurait étalé les différents débris sur un plus vaste terrain que celui qui a pu être observé par satellite.

Leurs analyses des images de la chute de l’avion les conduisent à penser que «la substance blanche qui suit l’avion est un autre indice d’une explosion interne» puisqu’elle ne correspondrait pas à de la fumée «mais plutôt à du carburant de l’avion qui s’est répandu dans l’air à cause de la rupture des conduites de carburant. Un missile aurait probablement enflammé le carburant qui fuyait, ce qui aurait produit de la fumée noire». Ils estiment que l’explosion a pu se produire «près de la queue de l’avion». Quant aux traces de trous sur l’épave du jet, les experts interrogés par le Wall Street Journal estiment que ces bosses sont des «marques normales d’impact et probablement pas d’éclats de missile», qui «sont causées par des sections boulonnées qui se sont déchirées et par des morceaux de l’avion qui ont heurté d’autres parties de l’appareil».

Des réparations quelques jours avant le dernier vol

Côté russe, la piste d’une explosion à bord de l’avion a été mentionnée par le média Shot, indiquant qu’il s’agit d’une version étudiée par l’enquête officielle russe, selon laquelle «c’est dans la zone du train d’atterrissage que l’engin explosif a été déposé». Le média russe Baza rapporte aussi que, selon ses sources‚ «la version concernant l’utilisation de la défense aérienne n’est pas une priorité. Selon les experts, les pièces de [l’avion] tombées au sol sont trop peu endommagées» et qu’elles privilégient l’hypothèse selon laquelle «l’explosion s’est produite dans le compartiment de service», situé à proximité des toilettes.

Le journal Moskovskij Komsomolets (MK) et le site d’information Lenta ont révélé que l’avion avait fait l’objet de réparations quelques jours avant le vol mortel du chef du groupe Wagner, et que des personnes avaient accédé à l’intérieur de l’appareil.

Parmi les pistes étudiées par le Moskovskij Komsomolets, qui ont pu conduire à la pose d’une bombe dans l’avion, le journal indique que le système d’air conditionné du jet a fait l’objet de réparation. Du 18 juillet au 23 août, le jet privé n’a pas volé. Ce que confirment les données de Flightradar24. Selon MK, la compagnie aérienne a mis du temps pour obtenir un échangeur d’air, une pièce qui s’installe sur le système d’air conditionné. La pièce a été installée à partir du 19 août, soit quatre jours avant le vol de Prigojine. Le journal développe l’hypothèse qu’une bombe a alors pu être installée lors de ces travaux de réparation. «Les enquêteurs devront examiner les caméras de sécurité de l’aéroport [Cheremetievo] à partir du 19 juillet», conseille le journal, qui estime qu’à partir de cette date, l’avion a pu être piégé par des techniciens ou du personnel de l’aéroport.

Deux visiteurs étrangers le jour du crash

Les médias russes ont également révélé que deux personnes ont été enregistrées comme ayant visité l’avion, le 23 août, soit le jour du crash. Il s’agit de Alexandra Yulina et Sergei Klokotov, qui occupent respectivement les postes de présidente du conseil d’administration de RusJet Airline et de directeur technique de cette même compagnie aérienne. Selon les informations de MK, ils ont visité l’appareil dans la matinée de 9 h 30 à 10 h 30 en compagnie de Natalia Minibayeva, responsable de l’avion et du copilote Rustam Karimov, qui périra dans l’avion avec Prigojine quelques heures plus tard.

Le motif de la visite de ces deux employés d’une compagnie concurrente concernait la vente du jet, selon les informations communiquées par Natalia Minibayeva. MK écrit qu’elle leur a assuré «que l’homme et la femme étaient toujours en vue, c’est-à-dire qu’ils n’ont même pas eu la possibilité de laisser un objet étranger à bord de l’avion». Auprès de la chaîne Telegram russe VChK-OGPU, Alexandra Yulina, qui a inspecté l’avion pour RusJet Airline, a affirmé que «l‘avion était tel qu’il sortait de l’usine, sans aucune modification. Un avion normal, rien d’extraordinaire».

Le 24 août, au lendemain du crash, les médias sur Telegram Baza et VChK-OGPU ont relayé une information selon laquelle, les inspecteurs seraient à la recherche d’un premier suspect. Il s’agit de Artem Stepanov, un pilote d’avion et fondateur de la compagnie aérienne MNT, qui transportait Prigojine. Il est suspecté d’avoir eu accès à l’appareil, la veille du vol du patron de Wagner. Interrogé par ces médias, son frère affirme qu’il se trouvait en vacances dans la région du Kamtchatka, situé à l’autre extrémité de la Russie, au nord-est, donnant sur la côte Pacifique et qu’«il a déjà été contacté par quiconque a besoin de le contacter».