Selon les informations de la police, le passant a d'abord tiré les cheveux d'une jeune fille, puis a attrapé l'enfant de dix ans et l'a jeté par-dessus la balustrade du pont dans le canal. Le garçon a heurté des poutres de fer fixées au pont, le blessant à la tête et au pied gauche. Le suspect a ensuite lancé une bouteille en verre sur la malheureuse victime gisant plus bas, le blessant cette fois à l'épaule. Une fois cet acte commis, l'individu a pris la fuite.

D'après le porte-parole du parquet, la piste privilégiée est celle d'un "russophone" car il aurait déclaré aux enfants ukrainiens: "Vous devriez plutôt parler russe". Il aurait ensuite affirmé que "l’Ukraine avait déclenché la guerre."

La police, qui cherche toujours le coupable, a ouvert une enquête pour tentative d'homicide involontaire.