Guerre en Ukraine: Kiev déclare avoir abattu 22 drones russes dans la région d'Odessa

Suivant la fin en juillet de l'accord qui permettait à l'Ukraine d'exporter en sécurité ses céréales via la mer Noire, la Russie a multiplié les attaques contre les régions d'Odessa et de Mykolaïv, dans le sud ukrainien, où se trouvent des ports et autres infrastructures capitales pour ce commerce.

En août, un premier cargo passé par la mer Noire a rallié Istanbul, en Turquie, malgré l'obstruction russe.

Et samedi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que deux nouveaux navires étaient passés par le "couloir céréalier temporaire en mer Noire" ménagé par son pays.