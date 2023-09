Guerre en Ukraine : “Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas du côté des Russes”

Les journées se suivent mais ne se ressemblent pas sur le front ukrainien. Après de longs mois de stagnation, la contre-offensive ukrainienne porterait enfin ses fruits. Comme nous vous le rapportions ce vendredi, les hommes de Zelensky ont ouvert une brèche dans la première ligne de défense russe dans la région de Zaporijjia. Le général ukrainien Oleksandr Tarnavsky, chargé de la contre-offensive dans le sud, a félicité ses hommes pour cette avancée qu’il a jugée “décisive”, dans une interview au quotidien britannique The Guardian. Selon lui, la première ligne est la plus compliquée à franchir, au vu du nombre de mines placées par les Russes, mais également du réseau de tranchées qu’ils ont creusé. C’est pourquoi il a estimé que ses hommes seraient à même de reconquérir plus rapidement certains territoires. “Le terrain est moins miné. Les troupes perdent donc moins de temps à nettoyer et peuvent se déplacer beaucoup plus librement”, a-t-il postulé.