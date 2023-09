Guerre en Ukraine : comment l’armée ukrainienne va-t-elle faire face aux “dents de dragon”, dangereux système de défense des Russes ?

Pour ce faire, la Russie a un système de défense bien rodé qui complique considérablement la tâche aux Ukrainiens. Son nom ? Les dents de dragon. Le principe est simple : il s’agit de poser des blocs de béton qui servent à stopper l’avancée des chars ukrainiens et de l’infanterie mécanisée. Selon Marina Miron, chercheuse postdoctorale au département d’études sur la guerre du King’s College de Londres, “les dents de dragon ne sont pas totalement infranchissables, mais elles constituent une bonne distraction”, a-t-elle expliqué dans les colonnes de Newsweek.

Comme l’a expliqué le commandant du groupe de forces ukrainien Tavria, Oleksandr Tarnavskiy, au journal The Observer, les forces ukrainiennes se trouvent désormais "entre la première et la deuxième ligne de défense” à Zaporijia. L’Ukraine se concentre en effet sur le sud du pays pour repousser les forces russes vers la ville occupée de Melitopol.

C’est là que la situation se complique pour les soldats ukrainiens. En effet, le retard pris par leur armée a permis aux Russes de se préparer plus rigoureusement à la contre-offensive, comme l’expliquait le président Zelensky il a quelques mois.

Ainsi, à l’aide de défenses statiques et d’un minage intensif, la Russie a créé un obstacle très dur à surmonter pour les forces ukrainiennes. Bien que l’armée ait passé la première ligne de défense à Zaporijia selon l’Institute for the Study of War, la seconde ligne devrait être constituée de fossés antichars, de mines mais aussi des dents de dragon.

Celles-ci prennent alors tout leur sens : elles vont permettre “d’enliser les Ukrainiens et de les concentrer idéalement dans cette zone”, comme l’explique Marina Miron. Une fois l’armée ukrainienne coincée dans la zone choisie par l’armée adverse, “cela signifierait que les Russes pourraient utiliser l’artillerie et les drones pour cibler les troupes et les équipements.”

Mais d’après Oleksandr Tarnaskiy, cette deuxième ligne de défense devrait être moins lourdement construite, permettant alors à l’Ukraine d’avoir recours à davantage de véhicules militaires. De cette façon, les Ukrainiens pourront “faire sauter” les fameuses dents de dragon grâce à des obus antichars très explosifs, ou encore à l’aide d’ingénieur de combat “pour éliminer manuellement les obstacles à l’aide d’explosifs”.

La chercheuse précise cependant que l’Ukraine aurait intérêt à contourner les dents de dragons avec de petites unités plutôt que d’avoir recours aux chars d’assaut en raison de l’absence d’informations sur la solidité des défenses russes.