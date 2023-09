Guerre en Ukraine: l'une des attaques les plus meurtrières depuis des mois (VIDÉO)

"L'artillerie des terroristes russes a tué 16 personnes dans la ville de Kostiantynivka, dans la région de Donetsk", a-t-il écrit, faisant état d'un marché, de magasins et d'une pharmacie touchés. "Malheureusement, le nombre de morts et blessés pourrait croître", a-t-il souligné. Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières depuis des mois.