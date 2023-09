Guerre en Ukraine : "Pour les oligarques ukrainiens, les pertes se soldent en milliards de dollars"

On apprenait récemment l’arrestation de l’oligarque Kolomoïsky pour fraude et blanchiment d’argent. L’homme était pourtant connu pour son appui au président Zelensky pendant sa campagne électorale. Comment percevez-vous cette arrestation ?

Les liens entre l’actuel président et Igor Kolomoïsky étaient assez connus avant son élection puisque cet oligarque est propriétaire de la chaîne de télévision qui a fait la notoriété de Zelensky et qu’il a soutenu sa candidature pendant les élections. Lorsque Volodymyr Zelensky est arrivé au pouvoir, la relation entre les deux hommes s’est confirmée par la nomination de l’avocat personnel d’Igor Kolomoïsky, André Bohdan, au cercle de l’administration présidentielle (destitué en 2020). En Ukraine, la nomination des chefs de l’administration présidentielle a toujours constitué un très bon indice pour savoir à quel oligarque le pouvoir était lié. Cela dit, rapidement après son arrivée au pouvoir, Zelensky a cherché à s’émanciper de l’influence de Kolomoïsky via des projets de loi, notamment celle de 2019, pour empêcher l’enregistrement et l’utilisation des compagnies offshore (un moyen utilisé par les oligarques pour blanchir leur argent à l’étranger). Ensuite, en 2021, il y a eu la loi sur la désoligarchisation. Cette loi a fait face à énormément de résistance au gouvernement car elle prévoyait notamment d’imposer des restrictions aux potentiels oligarques. Le tournant auquel on assiste depuis 2022, c’est que la guerre a fourni au pouvoir les moyens de lutter contre l’influence des oligarques sur la scène politique.

Il y a donc un véritable combat en cours pour lutter contre la corruption en Ukraine ?

En effet. L’un des premiers oligarques auquel le pouvoir s’est attaqué est Viktor Medvedtchouk, proche du pouvoir russe, qui finançait entre autres les partis pro-russes en Ukraine. Trois de ses chaînes de télévision ont été saisies sous décrets de Zelensky et il a été inculpé de haute trahison, notamment pour avoir investi dans une raffinerie russe qui alimentait en carburant les forces séparatrices du Donbass. D’autres oligarques se sont vu retirer leur passeport, comme Rabinovich, qui est également proche du pouvoir russe. Donc, l’arrestation de Kolomoïsky entre dans le cadre d’une stratégie globale du pouvoir pour limiter l’influence des oligarques et éviter l’évasion fiscale.

Cette lutte anticorruption s’inscrit-elle dans un besoin de plaire à l’Occident pour conserver son appui en temps de guerre ?

Depuis la récession de 2014 de l’Ukraine et la signature des accords avec les bailleurs de fonds internationaux, la question de la lutte anticorruption a été extrêmement importante pour l’Occident. Certains organismes spécialisés pour lutter contre la corruption sont entrés en Ukraine, financés ou en tout cas soutenus par des bailleurs de fonds internationaux et par des partenaires occidentaux. Ces mesures anticorruption s’inscrivent donc dans le cadre d’une entreprise menée depuis plusieurs années. Il y a évidemment une volonté de correspondre aux attentes des soutiens occidentaux pour pouvoir continuer à percevoir de l’aide militaire, mais il y a également une très grande attente en Ukraine pour des changements intérieurs. La société s’est énormément engagée dans une guerre qui dure depuis plus d’un an et demi. Probablement que Volodymyr Zelensky souhaite accélérer ces changements pour satisfaire sa population.

On connaissait le lien entre Kolomoïsky et Zelensky. Y a-t-il d’autres oligarques proches du président ? Si oui, qui sont-ils ?

De par mes travaux, je n’ai pas trouvé d’oligarque qui ait une influence directe sur Volodymyr Zelensky. Pour l’instant, on ne constate pas d’enrichissement accéléré de ses proches comme cela avait été le cas sous Porochenko et les présidents précédents. Le pouvoir des oligarques s’exprime principalement par le jeu parlementaire, c’est-à-dire qu’ils paient des députés pour voter des lois qui leur conviennent. Actuellement, cependant, ils sont absents de l’administration présidentielle car Zelensky s’est entouré de personnes avec qui il faisait son show-business. C’est la première fois, depuis l’histoire de l’Ukraine indépendante, qu’on observe un processus suivi de lutte contre les oligarques. En 2005, après la Révolution orange, Viktor Iouchtchenko avait lui aussi décidé de s’opposer aux oligarques. Il avait, par exemple, tenté de reprivatiser certaines industries privatisées illégalement dans les années 90. Les oligarques se sont ligués contre lui et c’est ça qui a permis à Viktor Ianoukovitch d’accéder au pouvoir en 2018. Lui, au contraire, disait qu’il allait favoriser et protéger leurs intérêts.

Les oligarques sont-ils réellement affaiblis par l’invasion de la Russie ? Ont-ils toujours une influence sur le paysage politique ?

Sur l’aspect purement économique, depuis l’invasion russe, plusieurs infrastructures et exploitations agricoles sont passées sous l’armée russe, ont été endommagées ou sont tout simplement à l’arrêt. Par exemple, le complexe métallurgique et sidérurgique Azovstal de l’oligarque Rinat Akhmetov, a été endommagé par les bombardements. C’est également le cas pour des entreprises appartenant à Victor Pintchouk, Igor Kolomoïsky et consorts. Pour les oligarques, les pertes en termes de capital économique se soldent en milliards de dollars. Qui plus est, leur influence concrète en Ukraine est extrêmement affaiblie puisque le jeu parlementaire est limité par l’agenda politique guidé par la guerre. De plus, la loi sur la désoligarchisation est finalement entrée en vigueur grâce à la guerre. Face à une centralisation du pouvoir et à une alliance entre le pouvoir politique et les institutions, dans un contexte où le jeu parlementaire est limité, les oligarques se retrouvent démunis pour défendre leurs intérêts. Si le pouvoir passe au cran supérieur, c’est-à-dire à des saisies et à des gels d’actifs en Ukraine, je pense très certainement qu’on fera face à un exil de ces personnes.

On évoquait en 2022, un “marathon de l’information” des 8 grandes chaînes de télévision en Ukraine qui doivent diffuser les images de la guerre en continu pour lutter contre la désinformation russe. N’est-il pas synonyme d’une restriction des libertés de la presse ?

Avant la guerre, environ 80 % des chaînes de télévision étaient contrôlées par des oligarques ou par des acteurs leur étant loyaux. La population ukrainienne est donc habituée à accéder à une information biaisée. Cela étant dit, c’est vrai qu’il y a une certaine limitation de la presse puisque la guerre amène à une sélection de l’information. Les médias parleront plus des victoires que des pertes pour essayer de maintenir le moral de la population. En ce qui concerne la presse écrite, cependant, depuis la révolution de Maïdan en 2014, elle est libre. Avant cela, il était commun que des directives de l’administration présidentielle soient envoyées aux chaînes de télévision et qu’il y ait un jeu de sélection de l’information pour faire tomber des opposants. Aujourd’hui, ça n’est pas ce que je constate.

Vous évoquez le fait que le président s’est entouré de personnes de son show-business et de proches. Son nom et ceux de quelques amis figurent également dans les Pandora Papers. Selon vous, n’a-t-il pas lui-même un pied dans la corruption ?

Dès 2019, on a eu connaissance de salaires versés de manière informelle sous forme d’enveloppes. Je pense donc qu’il y a des transferts d’argent qui ont lieu dans les hautes sphères du pouvoir, mais je dirais que, contrairement à Petro Porochenko, Volodymyr Zelensky ne cherche pas à créer de nouveaux oligarques parmi ses proches. En Ukraine, la scène politique a toujours été instrumentalisée par des intérêts économiques dans une intention d’enrichissement personnel. On a parlé effectivement de la découverte d’un réseau offshore comprenant le nom du président et de quelques proches, mais si je me souviens bien, il s’agissait d’un business vendu avant qu’il n’accède au pouvoir. Depuis son accession au pouvoir, il n’y a en tout cas rien qui indique que le président cherche à enrichir démesurément les personnes de son cercle.