Des enregistrements de soldats russes dévoilent les informations "que l’on tente de cacher à Poutine"

D’autres conversations téléphoniques similaires ont fuité ces derniers jours, comme le rapporte l’agence de presse Reuters. Les services de renseignement ukrainiens ont ainsi communiqué le contenu de 17 appels interceptés par leurs soins dans le courant du mois de juillet, en pleine contre-offensive ukrainienne. Reuters a pu vérifier l’identité de 10 soldats dont les voix sont présentes sur les enregistrements. L'agenn’a toutefois pu s’entretenir avec aucun d’entre eux.

Si ces messages vocaux permettent une rare plongée dans le quotidien authentique de soldats russes, ils restent un échantillon établi par le Service de sécurité ukrainien (SBU). On ne peut dire à quel point ils sont représentatifs de l’état des forces russes. Il n’en reste pas moins qu’ils laissent entrevoir les difficultés rencontrées sur le terrain par certains hommes d’armes.

Ils ont été “réduits en miettes”

”On envoie les soldats au front, sans équipement, rien”, raconte Alexei à sa mère, dans un extrait divulgué par Reuters. “Des épouses et des mères de soldats ont même enregistré une vidéo adressée à Poutine et Choïgou. Elles veulent comprendre ce qui se passe ici.” Le Russe poursuit l’échange, se plaignant du manque d’équipement et de la vétusté de ce qui était mis à la disposition des soldats.

Un autre compagnon d’arme rapporte à son épouse à quel point l’avancement de ses troupes avait coûté cher en vies humaines. “Il ne reste plus de second bataillon. Ils (les Ukrainiens, ndlr.) l’ont réduit en miettes”, déplore-t-il. L’homme explique ensuite que les blessés n’ont pas pu être récupérés, présumant qu’ils étaient certainement morts.

”C’est comme en 1942, tu sais. Ce n’est pas nous qui les foutons en l’air, ce sont eux qui nous détruisent”, s’emporte Andreï, un soldat russe, dans un autre enregistrement dévoilé par le SBU. “Nous sommes comme des mendiants, avec un fusil pour cinq soldats. Il n’y a pas de munitions, rien. Mais ils nous disent d’y aller et de nous battre. Que sommes-nous supposés utiliser ? Devons-nous nous servir de nos doigts comme baïonnettes ?”

Ces appels font écho à des problèmes déjà épinglés par les Russes. Des soldats avaient déjà rapporté plus tôt dans le conflit la problématique du manque d’équipement. Face à la colère qui commençait à gronder, Vladimir Poutine avait estimé en décembre que l’armée devait tirer les leçons des soucis rencontrés sur le champ de bataille ukrainien. Pour les aider à résoudre les problèmes, le président russe s’était engagé à fournir à ses hommes tout ce dont ils avaient besoin. Les enregistrements dévoilés par les services secrets ukrainiens laissent penser que la situation ne s’est pas forcément améliorée pour l’armée russe. Pourtant, selon des informations de Reuters, la Russie aurait doublé ses prévisions de dépenses en termes de défense, pour atteindre une somme d’environ 100 milliards de dollars.

Des problèmes rencontrés également du côté ukrainien

Mais il n’y a pas que les Russes qui semblent se plaindre de l’évolution du conflit. En effet, si la contre-offensive ukrainienne porte enfin ses fruits, le moral des troupes ne serait pas pour autant au beau fixe. Dans le Times, des militaires ukrainiens témoignent des problèmes qu’ils rencontrent sur le terrain. “Oui, nous avons percé la première ligne russe, mais à quel prix ?”, s’interroge l’un entre eux, affirmant que 90 % des hommes allaient tout de même mourir au front, dans des propos relayés par De Morgen. Un autre regrette encore que l’on surestime la capacité des Ukrainiens et leurs armes occidentales à venir à bout des Russes : “J’aimerais qu’ils viennent ici pour voir de leurs propres yeux ce qui se passe en réalité dans ce conflit…”