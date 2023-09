Après avoir dansé avec Poutine à son mariage, une ancienne ministre autrichienne déménage en Russie

En 2018, Karin Kneissl a fait la une des journaux en invitant le président russe à son mariage. Les deux amis ont partagé une danse et les clichés de cette prestation ont rapidement fait le tour de la planète. Mais la présence de cet invité spécial a provoqué bon nombre de contestations de la part de l'opposition autrichienne.

En 2020, elle déclarait avoir été contrainte de quitter l'Autriche à la suite de menaces de mort et d'une "interdiction de facto de travailler", confiait-elle à RTL. Karin Kneissl a alors séjourné en France et au Liban. Mais aujourd'hui, l'ancienne ministre a décidé de poser ses bagages en Russie. Elle dirigera le Centre GORKI, un think tank associé à l’Université de Saint-Pétersbourg qui traite de géopolitique. "J’ai été la cofondatrice du Centre Gorki et je le dirige. Comme il y a beaucoup de travail et que le centre a besoin de beaucoup d’attention, je ne peux pas faire cela à moitié, et j’ai décidé de déménager à Saint-Pétersbourg pour ce travail", expique-t-elle à l'agence de presse publique russe TASS.

Elle a profité de sa participation au Forum économique oriental qui se tenait à Vladivostok pour annoncer sa décision. Lors de son annonce, elle a également vivement critiqué l'attitude de l'Autriche vis-à-vis de la Russie, l'assimilant à de la "schizophrénie".

Pour son déménagement, Karin Kneissl a pu compter sur l'aide du Kremlin qui lui a envoyé pas moins que l'armée russe pour ses cartons. Ainsi les poneys et autres biens de l'ancienne politicienne ont été envoyés en Russie grâce à un avion de transport militaire russe.