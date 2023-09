À commencer par les sorties médiatiques de l’ancien président français à propos du conflit en Ukraine et du rôle joué par les Occidentaux.

Ensuite, il a évoqué la possibilité de voir Vladimir Poutine devant un nouveau tribunal pour être jugé pour crime de guerre ou encore de voir Poutine négocier à un traité de paix avec l’Ukraine et l’Occident. Pour Pierre Hazan, il faut apporter des nuances : “Je ne suis pas sûr que les Américains soient favorables à la création de ce nouveau tribunal”, répond-t-il. Avant d’évoquer la possibilité de voir Poutine négocier pour la paix : “Les conditions cadres du champ de bataille détermineront l’issue du processus”.

Enfin, l’auteur de “Négocier avec le diable” est revenu sur la position européenne de plus en plus ferme avec la Chine. La Chine est-elle le diable du futur ? “On est dans une logique où l’Europe est partie prenante et elle devra se déterminer avec un avenir américain dont le parapluie n’est pas certain de demeurer”.