La Commission trouve in extremis une solution pour ne pas prolonger les restrictions aux céréales ukrainiennes

La pression était forte sur la Commission, qui était partagée entre d’une part le besoin de préserver la solidarité envers l’Ukraine et d’autre part, les intérêts des États de l’UE. En avril, la Pologne, suivie par la Hongrie et la Slovaquie, avait décidé, de manière unilatérale, de bloquer des importations depuis l’Ukraine. Ces pays, ainsi que la Roumanie et la Bulgarie, constataient la colère de leurs agriculteurs, alors que la forte présence de céréales ukrainiennes, très bon marché et bloquées du fait de problèmes logistiques, tirait les prix vers le bas. L’exécutif européen avait donc trouvé une solution : laisser ces pays interdire la vente de céréales ukrainiennes sur leur sol, à condition qu’ils en autorisent le transit vers d’autres pays et ports de l’UE. En juillet, les cinq États concernés avaient demandé une prolongation de cette dispense jusqu’à la fin de l’année, la Pologne notamment menaçant de revenir le cas échéant à des mesures unilatérales. Jeudi, la Bulgarie a, elle, mis fin, sans attendre la décision de la Commission, aux interdictions visant les produits ukrainiens, mettant en avant la “solidarité avec l’Ukraine”.

La décision prise vendredi est le résultat d’intenses négociations menées en coulisses pour résoudre ce casse-tête et ne pas prolonger ces mesures controversées. L’exécutif européen constate que “les distorsions dans les 5 États membres limitrophes de l’Ukraine ont disparu”, grâce aux efforts pour fluidifier le transit de céréales. Désormais, la Commission s’engage à s’abstenir d’imposer des restrictions “tant que les mesures prises par l’Ukraine fonctionneront