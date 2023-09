Guerre en Ukraine : l'armée russe affirme ne pas avoir été "délogée" du village d'Andriïvka

Pourtant vendredi, l'armée ukrainienne avait dit "avoir libéré Andriïvka, dans la région de Donetsk". Selon cette source, les troupes de Kiev avaient infligé, lors "d'opérations offensives", "des pertes significatives à l'ennemi en matière d'effectifs et d'équipements".

Le démenti russe sème un peu plus la confusion sur la situation réelle dans ce tout petit village, peuplée d'une grosse cinquantaine d'habitants avant la guerre, après que Kiev a annoncé cette semaine sa prise, puis l'avoir démentie, avant de finalement la confirmer, vendredi.

A la télévision ukrainienne, le porte-parole d'une brigade engagée dans les combats sur place, Oleksandre Borodine, avait lui indiqué vendredi qu'Andriïvka était "complètement détruite" par les hostilités. "Andriïvka n'existe plus", avait-il appuyé.

La féroce et sanglante bataille pour Bakhmout, juste au nord de cette petite localité, a lieu depuis plus d'un an. Moscou avait revendiqué en mai la capture de la ville, largement détruite par les combats et les bombardements.

L'armée ukrainienne mène depuis début juin une lente contre-offensive destinée à repousser les forces russes dans l'Est et le Sud mais elle fait face à de puissantes lignes défensives faites de tranchées, de champs de mines et de pièges antichars. Cette opération n'a jusqu'à présent permis que la prise d'une poignée de villages, mais la poussée ukrainienne s'est intensifiée ces dernières semaines, notamment sur le front sud.