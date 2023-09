Guerre en Ukraine: deux morts et sept blessés en Ukraine à la suite d'une attaque russe

Les drones ont été lancés depuis l'est de la péninsule annexée de Crimée, dans la mer Noire, et depuis la côte occidentale russe de la mer d'Azov, a indiqué l'armée ukrainienne. Les missiles de croisière ont été tirés au-dessus du centre et de l'ouest de l'Ukraine.

"L'ennemi choisit différents angles d'attaque", le long desquels il n'existe pas toujours de systèmes de défense anti-aérienne, a déclaré le porte-parole de l'armée de l'air, Youri Ihnat, à la télévision ukrainienne.

Selon M. Ihnat, Moscou a déployé un nombre sans précédent de drones et d'avions au cours de la nuit.