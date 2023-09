Guerre en Ukraine: la Russie devient de plus en plus dépendante d'"acteurs peu fiables" en raison de ses échecs sur le champ de bataille

La Russie devient de plus en plus dépendante d'"acteurs peu fiables" en raison de ses échecs sur le champ de bataille en Ukraine, des sanctions occidentales et de son isolement diplomatique, a affirmé samedi le plus haut responsable militaire de l'Otan, l'amiral néerlandais Rob Bauer.