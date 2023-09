L'Ukraine s'est-elle attaquée à Wagner en Afrique? "Ce serait une expansion spectaculaire du conflit ukrainien"

Les images de l'attaque attestent de l'utilisation d'un type de drones ("FPV" pour First Person View) auquel Kiev a souvent recours sur le champ de bataille. Un texte en ukrainien ("Зупинити", soit "Stop") figure également sur l'appareil qui a fait de lourds dégâts en Afrique. C'est en tout cas la première fois que de tels drones sont utilisés au Soudan et sur le continen africain. "On voit ces munitions rôdeuses pour la toute première fois sur le continent africain. En revanche, nous avons pu assister à l'émergence de l'utilisation de tels drones en Ukraine ces douze derniers mois", explique Wim Zwijnenburg, expert pour l'ONG PAX.

"Des frappes secrètes de l'Ukraine au Soudan marqueraient une expansion spectaculaire et provocatrice de la guerre en Ukraine", indique CNN. Il faut toutefois rester prudent car l'Ukraine n'a pas encore officiellement revendiqué ces attaques. De plus, rapporte le média américain, une source militaire soudanaise de haut niveau a déclaré qu’elle n’avait "aucune connaissance d’une opération ukrainienne au Soudan" et elle ne pense pas que cette histoire est vraie.

D'après CNN (qui a diffusé les vidéos sans pouvoir apporter la certitude de la date à laquelle elles ont été filmées), les attaques se sont produites sur le pont de Shambat, qui relie Omdurman et Khartoum. Elles auraient eu lieu, d'après des informations locales diffusées sur les réseaux sociaux, le 8 septembre dernier, soit deux jours après que Wagner ait facilité un important convoi d'armes vers le Soudan depuis le Tchad.